Activistas crearon red de informantes para alertar sobre redadas contra migrantes en Estados Unidos

“Buenos días, guerrer@s, Cuídense mucho y que hoy todo el que salga regrese con bien a su hogar”. Con este mensaje en su página de Facebook, Martina Grifaldo empieza su trabajo: alertar a la comunidad latina sobre redadas contra migrantes en Houston.
Las detenciones de personas indocumentadas en Estados Unidos, en proceso de asilo e incluso por sus rasgos latinos, pese a contar con ciudadanía estadounidense o permiso de residencia, se han hecho comunes en los últimos meses, como parte de la política anti inmigrante y de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.