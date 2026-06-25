Videos | Caos y terror en el aeropuerto de Maiquetía tras el fuerte terremoto en Venezuela

La gente corría mientras intentaba refugiarse en algún espacio del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela. El miedo se apoderaba de quienes se encontraban allí tras sentir un terremoto de magnitud 7,1 que 39 segundos después fue seguido por una réplica de magnitud 7,5.
Aquella escena ocurrió en la noche de este 24 de junio y quedó registrada en videos publicados en redes sociales, los cuales reflejan los momentos de tensión vividos por pasajeros, empleados e incluso personal aeronáutico.
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Este aeropuerto es la principal puerta de entrada aérea de Caracas y ha llegado a movilizar hasta 8,8 millones de pasajeros al año. Y es que desde esta terminal operan aerolíneas nacionales como Conviasa, LASER Airlines y Estelar Latinoamérica, así como internacionales, entre ellas Avianca, LATAM, American Airlines y Air Europa.