Videos | Caos y terror en el aeropuerto de Maiquetía tras el fuerte terremoto en Venezuela

La gente corría mientras intentaba refugiarse en algún espacio del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela. El miedo se apoderaba de quienes se encontraban allí tras sentir un terremoto de magnitud 7,1 que 39 segundos después fue seguido por una réplica de magnitud 7,5. Aquella escena ocurrió en la noche de este 24 de junio y quedó registrada en videos publicados en redes sociales, los cuales reflejan los momentos de tensión vividos por pasajeros, empleados e incluso personal aeronáutico. Conozca: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados Este aeropuerto es la principal puerta de entrada aérea de Caracas y ha llegado a movilizar hasta 8,8 millones de pasajeros al año. Y es que desde esta terminal operan aerolíneas nacionales como Conviasa, LASER Airlines y Estelar Latinoamérica, así como internacionales, entre ellas Avianca, LATAM, American Airlines y Air Europa.

El evento telúrico fue tan catastrófico que hasta el momento se han reportado 188 muertos y 1.520 heridos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez. Entérese: ¿Cómo encontrar a familiares y dónde donar para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela? Residentes de Caracas, La Guaira, Catia La Mar y otras zonas costeras han relatado cómo vivieron el terremoto y la réplica, describiendo momentos de angustia, evacuaciones y daños en diferentes sectores. “Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamentó Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira.

“Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”, aseguró esta mujer de 39 años.

La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró “zona de desastre” para atender la emergencia.

“No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, contó Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales. Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior. Siga leyendo: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela Preguntas y respuestas