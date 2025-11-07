El cierre del gobierno de EE. UU. pone el tráfico aéreo al borde del caos, ¿se afectarán los vuelos desde y hacia Colombia?

Cientos de miles de viajeros de Estados Unidos enfrentarán la cancelación de sus vuelos este viernes, en una jornada que se prevé caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria.
Entre otros, se verán afectados los tres aeropuertos de Nueva York (LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty) y los tres que dan servicio a Washington (Baltimore-Washington, Washington Dulles y Ronald Reagan), además de los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.
American Airlines y United Airlines, dos de las principales compañías aéreas regulares estadounidenses, informaron a la agencia AFP que reducirán su actividad en un 4 % a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Eso supone “alrededor de 220 vuelos cancelados cada día” para la primera y “menos de 200 vuelos el viernes y el sábado” para la segunda, aseguraron.