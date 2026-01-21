x

Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Álex Saab por lavado de dinero

El colombiano y su esposa italiana llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Italia, mediante el cual no hubo juicio ni admisión de culpabilidad, pero sí la imposición de penas superiores a un año de prisión para ambos.

  • La justicia italiana archivó un proceso contra el colombiano Alex Saab y su esposa, Camilla Fabri, por lavado de dinero. FOTO: Colprensa
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
El colombiano Álex Saab y su esposa, Camilla Fabri, fueron sentenciados a una pena de más de un año de prisión luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía italiana.

El señalado testaferro de Nicolás Maduro había estado vinculado a un proceso judicial en Italia que duró alrededor de seis años por el delito de lavado de dinero, relacionado con la adquisición de un inmueble de alto valor en Roma.

El “patteggiamento” habría sido aceptado por la jueza Paola Petti, del Tribunal de Roma, según el diario Corriere della Sera, lo que permitió establecer una pena de un año y dos meses de prisión para Saab y de un año y siete meses para su esposa, Fabri, en un acuerdo firmado el 30 de octubre de 2025.

Lea también: Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, el barranquillero acusado de ser testaferro de Maduro

Dicho acuerdo se realizó bajo el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que no hubo juicio ni condena formal, como lo afirmó la esposa del barranquillero, sino un cierre procesal entre las partes.

El inmueble por el que se abrió la investigación estaba relacionado con un apartamento ubicado en la Via Condotti 9, en pleno centro de Roma, una de las zonas más exclusivas de Italia, que al parecer estaba avaluado entre 4,7 y 5 millones de euros.

Durante la incautación también se hallaron obras de arte y otros bienes como un vehículo SUV de alta gama (Range Rover Evoque), lo que generó aún más sospechas debido a la escasa justificación frente a los ingresos declarados de Camilla Fabri, nacida en Roma en 1994.

Entérese: La historia de la inclusión de Petro en Lista Clinton empezó en campaña de 2022

La Fiscalía italiana decidió investigar para establecer si dichas adquisiciones correspondían realmente a dineros de origen ilícito provenientes de Venezuela y relacionados con Saab, quien había sido vinculado en altos cargos del régimen chavista y luego apartado de funciones oficiales por parte de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El pasado de Álex Saab con Estados Unidos

Cabe recordar que Álex Saab, de ascendencia libanesa, comenzó a vincularse con el régimen venezolano en los últimos años del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y luego llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el régimen.

Fue señalado como el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, el cual ha estado salpicado por múltiples denuncias de corrupción.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear a través de Estados Unidos fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela. Caracas negaba estas acusaciones al afirmar que Saab era un “héroe” que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadounidenses.

El arresto de Saab lo calificaron como un “secuestro” por el chavismo, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática. Fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria.

Los líos de Álex Saab con la justicia colombiana

Saab también enfrentó un proceso ante la justicia colombiana, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo investigara y posteriormente lo acusara formalmente en 2019 por delitos relacionados con su empresa Shatex S.A., que presuntamente habría servido como fachada para realizar exportaciones e importaciones ficticias con fines de lavado de dinero.

Aunque la Fiscalía sostuvo que dicha empresa presentó un crecimiento económico injustificado, un juez especializado en Barranquilla determinó que el ente investigador no logró probar las acusaciones, que incluían concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por lo que en 2024 fue absuelto. Esta sentencia fue apelada, y aunque hubo un fallo en segunda instancia, la decisión no se encuentra en firme ni ha derivado en la privación efectiva de la libertad hasta el momento.

Siga leyendo: Un año del regreso de Trump a la Casa Blanca: críticas, desaires y sanciones contra Colombia, uno de sus aliados más leales

