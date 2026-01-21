Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Álex Saab por lavado de dinero

El colombiano Álex Saab y su esposa, Camilla Fabri, fueron sentenciados a una pena de más de un año de prisión luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía italiana.

El señalado testaferro de Nicolás Maduro había estado vinculado a un proceso judicial en Italia que duró alrededor de seis años por el delito de lavado de dinero, relacionado con la adquisición de un inmueble de alto valor en Roma.

El “patteggiamento” habría sido aceptado por la jueza Paola Petti, del Tribunal de Roma, según el diario Corriere della Sera, lo que permitió establecer una pena de un año y dos meses de prisión para Saab y de un año y siete meses para su esposa, Fabri, en un acuerdo firmado el 30 de octubre de 2025.

Dicho acuerdo se realizó bajo el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que no hubo juicio ni condena formal, como lo afirmó la esposa del barranquillero, sino un cierre procesal entre las partes.

El inmueble por el que se abrió la investigación estaba relacionado con un apartamento ubicado en la Via Condotti 9, en pleno centro de Roma, una de las zonas más exclusivas de Italia, que al parecer estaba avaluado entre 4,7 y 5 millones de euros.

Durante la incautación también se hallaron obras de arte y otros bienes como un vehículo SUV de alta gama (Range Rover Evoque), lo que generó aún más sospechas debido a la escasa justificación frente a los ingresos declarados de Camilla Fabri, nacida en Roma en 1994.

La Fiscalía italiana decidió investigar para establecer si dichas adquisiciones correspondían realmente a dineros de origen ilícito provenientes de Venezuela y relacionados con Saab, quien había sido vinculado en altos cargos del régimen chavista y luego apartado de funciones oficiales por parte de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.