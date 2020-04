Piden a la ONU preservar la democracia en El Salvador

Bachelet se mostró preocupada el martes porque el “estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación del covid-19”.

De acuerdo con las organizaciones firmantes de la carta, en el país existe “una la falta de respeto a la división de poderes” de parte de Bukele.

“La más grave expresión de este irrespeto ha ocurrido con la manifestación pública de rechazo e incumplimiento a resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, señala el documento.

Bukele dijo a los salvadoreños en sus redes sociales que no puede “acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”, en referencia a los fallos constitucionales que le mandan parar las detenciones y confinamientos “forzosos” mientras no exista una legislación que lo faculte para ello.

Conozca más: Corte de El Salvador prohíbe al presidente volver a ingresar con Ejército al Congreso

Las organizaciones también hicieron eco del conflicto existente entre el Gobierno y Congreso, que tuvo su punto más crítico en febrero pasado cuando Bukele ingresó con soldados y policías armados con fusiles.

Explicaron que el Legislativo está “bajo constante presión y ataque por parte del Gobierno de la República, con la finalidad de que ésta apruebe ciertas regulaciones o legislaciones de manera apresurada”.

Apuntaron que, tras la negación de ampliar por segunda vez un estado de excepción en el Congreso, Bukele implementó el fin de semana pasado un “cerco sanitario” con apoyo militar en la localidad de la Libertad, que a su juicio “constituye un estado de sitio de facto”.

“Nos preocupan las violaciones a los derechos civiles derivadas de la utilización excesiva de la fuerza y detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad”, acotaron.

Le puede interesar: A 28 años del Acuerdo de Paz en El Salvador