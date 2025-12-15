x

Video | Un héroe: él es hombre que desarmó a un tirador en el ataque en una playa de Australia

El hombre, un inmigrante musulmán, se abalanzó contra el atacante y lo desarmó, evitando que siguiera disparando a distancia contra las personas que se encontraban en Bondi beach. El hombre recibió dos disparos y se recupera tras su valerosa acción.

    El hombre (camiseta blanca) desarmó al tirador, evitando que siguiera disparando contra quienes se encontraban en la playa. FOTOS: Captura de video
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Como “heroica” y valiente ha sido calificada la acción de un hombre que, desarmado y con sus manos como su única defensa, se abalanzó sobre uno de los dos tiradores que sembraron el terror este domingo en la playa de Bondi beach en Sídney, Australia, durante la celebración del Hanuká judío.

Y es que en video quedó captado el momento en el que un hombre, que se encontraba detrás del tirador oculto entre varios vehículos, se abalanza contra él para evitar que siga disparando con el rifle con el que estaba disparando a distancia.

En el momento que lo abraza por la espalda, los dos hombres comienzan a forcejear y es ahí cuando el tirador cae al piso y el otro hombre le quita el arma y le apunta.

El hombre, según medios locales, fue identificado como Ahmed al-Ahmed, un inmigrante sirio de 43 años, dueño de una frutería, que pese a su acción terminó herido en una pierna.

Fue tal su valentía que el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó a este hombre como un “verdadero héroe”.

Lea aquí: Terror en universidad de Estados Unidos: tiroteo dejó dos muertos y los responsables siguen sueltos

“Es la escena más increíble que he visto: un hombre que se acerca a un atacante que había disparado contra la comunidad y, él solo, lo desarma, poniendo en riesgo su propia vida para salvar la de muchos otros”, dijo Minns en una rueda de prensa.

“El hombre es un verdadero héroe y no tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, agregó.

El ataque, que fue atribuido a un padre de 50 años –que fue abatido– y su hijo de 24, dejó a 15 personas como víctimas y a otras 42 hospitalizadas.

Siga leyendo: ¡Locura en India! Visita de Lionel Messi causó caos y disturbios en un estadio de Calcuta; así terminó el lugar

Unas 1.000 personas se habían congregado en Bondi beach para celebración judía, por lo que se presume que el móvil del crimen fue un acto de antisemitismo.

