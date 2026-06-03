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Video | Pasajero intentó abrir una puerta y obligó a desviar el avión a Miami

El hombre también habría estrangulado a un auxiliar de vuelo que se encontraba fuera de servicio. Un expeleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) ayudó a inmovilizarlo junto con otros pasajeros.

  • Un hombre causó pánico en un vuelo de San Juan (Puerto Rico) a Chicago, Estados Unidos. FOTOS: Capturas de video
    Un hombre causó pánico en un vuelo de San Juan (Puerto Rico) a Chicago, Estados Unidos. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La tripulación y los pasajeros del vuelo 3345 de Frontier Airlines vivieron momentos de pánico luego de que un usuario con comportamiento agresivo intentara abrir una de las puertas del avión porque “se quería bajar”.

El caso ocurrió este domingo, cuando la aeronave cubría la ruta entre San Juan (Puerto Rico) y Chicago, pero unos 45 minutos después del despegue se registraron disturbios a bordo provocados por este hombre, identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años. Además de intentar manipular una salida de emergencia, el pasajero habría estrangulado a un auxiliar de vuelo que se encontraba fuera de servicio.

Los videos publicados en redes sociales muestran los momentos de tensión vividos durante el incidente. En las imágenes se observa al hombre siendo reducido por varios pasajeros, entre ellos Josh Longood, expeleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño (hombre con camiseta negra), con el fin de evitar una tragedia que comprometiera la seguridad de todos los ocupantes de la aeronave.

Por razones de seguridad, el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Miami, donde realizó un aterrizaje no programado. Tras su llegada, agentes policiales abordaron la aeronave y detuvieron a Juan Gabriel Reyes, quien fue acusado de interferir con miembros de la tripulación y auxiliares de vuelo, así como de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial de Estados Unidos.

El vuelo permaneció varias horas en tierra mientras se realizaban los procedimientos de seguridad y las diligencias correspondientes. Posteriormente, la aeronave reanudó su recorrido hacia su destino final: el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, en Estados Unidos.

Siga leyendo: Desapareció aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea en Cauca en medio de una misión contra criminales: esto se sabe

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