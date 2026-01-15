Avión procedente de Turquía aterrizó de emergencia en Barcelona por presunta amenaza de bomba

Un Airbus A321 de la compañía Turkish Airlines, identificado como el vuelo TK1853 que cubría la ruta entre Estambul y Barcelona, realizó un aterrizaje de emergencia este jueves tras recibirse una alerta de bomba a bordo.

La amenaza fue detectada mientras la aeronave sobrevolaba el mar Mediterráneo, lo que motivó que dos aviones de combate, uno de origen español y otro francés, escoltaran al aparato hasta su llegada a la pista.

Una vez en tierra, el avión fue dirigido a una zona apartada del aeropuerto, lejos de las terminales habituales, donde fue rodeado por equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.