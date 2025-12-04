La historia del exagente del DAS que habría sacado de Palacio a la mano derecha de Petro

Basta recorrer los pasillos de la Casa de Nariño para encontrar un nuevo escándalo. Nuevamente está metido el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro en una trama, que si no fuera por la opacidad y el caos, parecería una buena película de detectives. En este caso, aquella frase tan común de que la realidad supera la ficción se queda corta. Angie Rodríguez, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reveló este miércoles que recibió amenazas contra su familia y que el pasado 21 de noviembre cinco hombres encapuchados se metieron en la casa de sus padres ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Según la funcionaria, no se llevaron ningún objeto de valor, sino que “destrozaron” la vivienda por dentro y buscaron carpetas con documentos. “Según análisis que me han suministrado, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia (sic)”, dijo en un comunicado y añadió: “Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”. Puede leer: “Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez revelará amenazas y videos de daños que sufrió antes de su salida de Presidencia Tres videos y una fotografía, conocidos por EL COLOMBIANO, son las pruebas que la funcionaria presentó ante la Dijin de la Policía y la Fiscalía. La politóloga, que aterrizó como la mano derecha de Petro en Palacio en febrero de este año, dijo que por esta situación “me veo obligada a sacar a mi hijo del país. (...) estos hechos lo que muestran es el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he realizado día a día (sic)”. Y finalizó diciendo que tiene información según la cual algunas personas “presuntamente se reunieron para sacarme de la Presidencia”. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia –que está como ministro de Justicia encargado por estos días– publicó un mensaje en X que al interior de Palacio, según fuentes, leyeron con pinzas: “Situaciones como las que narra Angie Rodríguez están llenas de suspicacias: ¿por qué solo se llevaron documentos? ¿Por qué solo los de ella y no los de sus padres? ¿Cinco hombres con sus rostros bien ocultos y con guantes para hurtar una vivienda en un barrio popular? Un robo muy sofisticado para ser ‘delincuencia común’”, dijo el funcionario y concluyó, sin profundizar, que “las conspiraciones contra altos funcionarios del gobierno nos acechan”.

El extraño suceso de los daños a la casa familiar de la funcionaria se conoció 12 días después de que Petro le pidiera la renuncia por una serie de cuestionamientos y versiones aún sin aclarar. Rodríguez, en estos últimos días, había acumulado tanto poder —fue hasta hace poco superintendente de salud encargada y gerente del Fondo de Adaptación— que generó alertas o revivió peleas con otros frentes de batalla en el Gobierno. Empezando por uno que creía superado: José Alexis Mahecha, el exagente del DAS cuestionado por su pasado, a quien la propia Rodríguez sacó del Dapre en agosto de este año de su cargo de subdirector, como lo reveló EL COLOMBIANO. Amplíe la noticia: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder? Tanto Rodríguez como Mahecha eran parte de los “consentidos” de otro poder en la sombra en Presidencia: el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos habían trabajado en esa cartera —también el actual secretario jurídico Augusto Ocampo— y luego aterrizaron a Palacio para rodear al jefe de Estado tras aquel recordado Consejo de Ministros televisado de febrero de este año que reveló las grietas del Gobierno. No pasaron ni tres meses y los escuderos se empezaron a atacar entre sí. “(Mahecha) Quería quitarle el puesto a la directora Angie. Él llegó a la ordenación del gasto, y mandaba sobre el personal, hizo un infierno estar en Presidencia, se volvió una rueda suelta”, dijo una fuente bajo reserva.

“Hizo de ir a trabajar un infierno (...) Amenazaba con terminar contratos o declarar insubsistencias a los provisionales o de libre nombramiento y remoción en reuniones pues no lo hacía por correo o memorandos”, dice otra funcionaria bajo reserva. La propia Rodríguez le dijo a este diario en su momento que si Mahecha no renunciaba ella lo declararía insubsistente. Meses después, los papeles se invertirían. Pero antes de seguir con el hilo de la historia, ¿quién es el polémico exagente del DAS?

José Alexis Mahecha: de las ‘chuzadas’ a hoy

El capitán (r) de la Policía, José Alexis Mahecha, entró primero al Dapre como director administrativo y financiero y luego se convirtió en subdirector bajo el mando de Angie. En su momento, el nombramiento prendió las alarmas porque fue director de dependencias del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que fue suprimido en 2011. Estuvo allí entre agosto de 2004 y agosto de 2009. Los cinco años como agente del DAS, sin embargo, estuvieron marcados por los escándalos e investigaciones judiciales. Entre 2004 y febrero de 2006 fue jefe seccional del DAS en Santander, pero salió del cargo luego de que el entonces director de esa entidad, Andrés Peñate, lo trasladara a la seccional del Quindío. Lo que pasó en la trastienda de ese traslado fueron los señalamientos por interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales que hicieron los directivos del entonces diarioVanguardia Liberal, de Bucaramanga.

Según el presidente del diario Alejandro Galvis, el gerente Alejandro Galvis Blanco y el director Sebastián Hiller, también estaban siendo objeto de rastreos físicos por parte de agentes del DAS. La denuncia la hicieron pública en su editorial del 24 de febrero de 2006. Finalmente, ese escándalo quedó ahí, se hizo el traslado al Quindío y de allí llegó a la seccional del Valle del Cauca, cargo que ocupó hasta 2009, año en el que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por el escándalo nacional de las chuzadas del DAS contra periodistas, políticos de oposición y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Álvaro Uribe. No obstante, hasta agosto de ese año Mahecha Acosta se desempeñó como jefe de inteligencia de ese organismo en medio del escándalo y a pesar de los antecedentes en el caso Vanguardia. En ese puesto estuvo hasta el 23 de agosto de 2009: último año en el que fue vinculado a los organismos de seguridad del Estado. El fantasma de las ‘chuzadas’ que sacudió el país en esa época persiguió a José Alexis hasta noviembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia luego del juicio por esos hechos que inició en agosto de 2016. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019, hizo parte del gabinete del entonces alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, como secretario de Movilidad, donde también tuvo escándalos. Lea aquí: Cortocircuito en la Casa de Nariño: la pelea que se habría generado entre Raúl Moreno y Angie Rodríguez previo al viaje de Petro a Medio Oriente En abril de 2019 denunciaron que su secretaría estaba inmersa en irregularidades por corrupción y maltrato laboral; al igual que en marzo de 2020 la Procuraduría le abrió una investigación por haberle pagado a 15 funcionarios en la administración que no tenían funciones. Aun así, el proceso no avanzó. Sin experiencia profesional ni laboral en salud, el capitán en retiro Mahecha alcanzó a ostentar en febrero de 2024 tres cargos distintos (dos en calidad de encargo) en el Ministerio de Salud. Si bien, en contra del hoy del subdirector Mahecha no pesa ninguna decisión penal, administrativa o fiscal, su recorrido en la vida pública genera serias preguntas sobre sus habilidades relacionadas con salud o el manejo de personal, pero también con la falta de transparencia. La periodista Claudia Julieta Duque, víctima de las ‘chuzadas’ del DAS, ha publicado en El Espectador varios artículos sobre las sombras de Mahecha. En uno de abril de este año, Duque reveló un presunto fraude en la firma de un certificado que involucraba a Petro y Hollman Morris. Según el gerente de RTVC, ese documento que sirvió para la absolución de Mahecha es falso. La prueba lleva más de nueve años en el expediente de las ‘chuzadas’ y al jefe de Estado pareció no importarle los cuestionamientos de un colaborador tan cercano como Morris sobre las actuaciones del exagente del DAS. Si llega a comprobarse el fraude en la firma de ese certificado podría configurarse el delito de fraude procesal. Al presidente Petro tampoco pareció importarle las alertas de Rodríguez sobre el capitán retirado y decidió reencaucharlo en un cargo en que tendría que declararse impedido.

Renuncia, ITRC y Coljuegos

Volviendo a la historia de la salida de la directora del Dapre, varias fuentes en el Gobierno aseguran que uno de los detonantes fue que ella se habría opuesto al nombramiento de Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), adscrita a Hacienda. Otras fuentes dicen, en cambio, que sobre Angie hubo varias quejas y alertas porque estaba presuntamente interfiriendo en proyectos de infraestructura y decidiendo sobre asuntos de algunas carteras como el Ministerio de Igualdad. Lo cierto es que el regreso de Mahecha al Gobierno, además de sus antecedentes, tiene otro ingrediente. Una fuente, que prefiere no revelar su identidad, dice que “Mahecha mientras estuvo en Palacio fue vivo y logró acumular mucha información sensible” y además gozaba de la protección de Jaramillo, quien estaba alejado de Rodríguez. La llegada de Mahecha a la ITRC no es un movimiento menor. Se trata del organismo encargado de ejercer control y vigilancia sobre sectores sensibles en materia de tributación y recursos parafiscales, incluida Coljuegos, la entidad que administra el monopolio de juegos de suerte y azar. Entérese: ¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez? Resulta que en Coljuegos, su hijo Juan Felipe Mahecha es actualmente jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La coincidencia de ambos en posiciones de poder dentro de entidades entrelazadas levantó alertas inmediatas sobre una posible incompatibilidad o, al menos, sobre un conflicto de interés que podría afectar la independencia de los supervisores frente a los supervisados. Queda en el aire la duda sobre la imparcialidad de un organismo de inspección y vigilancia cuando una de las entidades bajo su control tiene como alto funcionario al hijo de quien dirige su Secretaría General. Pero Mahecha no es el único movimiento que ha agitado a la ITRC. En las últimas semanas, se conoció que Andrés Marín Rodríguez sería nombrado subdirector de la Agencia, cargo desde el cual tendría la responsabilidad de investigar faltas disciplinarias en entidades como la DIAN y Coljuegos. El ruido alrededor de su nombre es incluso mayor. Marín era fiscal en el proceso contra el contrabandista, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Fue apartado del caso bajo sospecha tras una indagación de la Fiscalía por posible filtración de información y lentitud injustificada en la investigación. A su vez, en esa lógica de favores y amigos, el presidente de Coljuegos y expresidente de la Colombia Humana, Marco Emilio Hincapié, es amigo íntimo de Jaramillo y de Mahecha. A su vez, el hijo de Hincapié, que tiene el mismo nombre, sería la cuota de los Jaramillo para ser representante a la Cámara por el Tolima, en donde está el fortín político de ese grupo tan poderoso bajo este Gobierno. EL COLOMBIANO buscó a Mahecha para incluir su versión en esta historia, pero al cierre de la edición no había respondido. Por lo pronto, el reemplazo de Angie Rodríguez, en encargo, será Letty Leal, actual subdirectora del Dapre. Se trata de una abogada con amplia trayectoria en el sector público. Antes de llegar a Palacio, trabajó en el área jurídica del Ministerio del Interior. Lea también: La historia del exagente del DAS que tiene tres cargos en el Ministerio de Salud Con ella, Petro suma cinco personas que han pasado por el cargo que históricamente se conocía como el secretario o secretaria general de la Presidencia, una posición reservada para aquellos que le hablan al oído a los mandatarios de turno. El problema, en este caso, es que la mayoría tienen cuestionamientos, por decir lo menos. Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua por el caso de corrupción de Ungrd y Laura Sarabia, premiada como embajadora ante Reino Unido, a pesar de algunos escándalos.

Entre tanto, los pasillos de la Casa de Nariño siguen revelando cosas hasta llegar a la oficina del tercer piso, con vista al Capitolio, que ocupa el presidente Gustavo Petro.

