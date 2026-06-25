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EE. UU. promete una respuesta “importante, rápida y eficaz” para ayudar a Venezuela tras los terremotos

Los terremots en Venezuela han dejado hasta el momento 164 muertos y más de mil desaparecidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió ayuda eficaz y rápida para los damnificados.

  • EE. UU. promete ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela. FOTOS: GETTY
    EE. UU. promete ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela. FOTOS: GETTY
Agencia AFP
hace 57 minutos
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El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta “integral” para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos y más de mil desaparecidos, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz”, declaró a los periodistas durante una visita a Baréin. El terremoto más fuerte de Venezuela desde 1900 destruyó edificios cerca de la capital, cuyos habitantes buscan a familiares desaparecidos.

“El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico, un gran papel logístico aquí porque tienen la capacidad de aterrizar en lugares desafiantes en este momento”, declaró Rubio.

Lea también: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que en estos momentos no piensa en el objetivo de estabilizar Venezuela después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero al entonces presidente Nicolás Maduro.

“En este momento estamos preocupados porque hay personas atrapadas entre los escombros. Queremos ayudarlas a salir”, aseguró. “Algunas de esas personas tienen familiares que viven en Estados Unidos, pero, pase lo que pase, Estados Unidos siempre ha respondido ante las crisis humanitarias, especialmente en nuestro propio hemisferio”, América, recalcó.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros. El equipo de la AFP vio al menos dos muertos.

Entérese: En fotos y videos | Los grandes destrozos que dejó el sismo de Venezuela: así se vivió la emergencia

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos. En Catia la Mar, a 40 minutos de Caracas, vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida.

“Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche, si vienen la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora”, dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.

Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y busca a su hija desaparecida. “Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”, cuenta a la AFP frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Siga leyendo: Heridos, edificios destruidos y vías agrietadas por terremoto con magnitud de 7,5 en Venezuela: temblor se sintió fuerte en Bogotá y otras zonas de Colombia

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