¡Un milagro! Bebé que nació 16 semanas antes de tiempo y con un peso de 300 gramos revoluciona la medicina alemana

Un caso inusual tiene asombrados a los galenos delHospital Universitario de Magdeburgo, en Alemania, luego de que una bebé naciera 16 semanas antes de la fecha prevista y con un peso de apenas 300 gramos. El hecho ha sido calificado como “un pequeño milagro con una gran voluntad de vivir”, pues la recién nacida permaneció siete semanas con ventilación artificial antes de poder respirar por sí misma. Lea también: Especial Medellín 350 años | Este fue el primer trasplante exitoso hecho en Colombia: se logró en Medellín Cuando la pequeña llegó al mundo, sus manos medían lo mismo que la yema de un dedo adulto, y su cuerpo era tan diminuto y frágil que requería monitoreo constante, día y noche para controlar cada detalle de su evolución.

Ella es la bebé alemana que nació 16 semanas antes de tiempo. FOTOS: Hospital Universitario de Magdeburgo

El doctor Ralf Böttger, jefe del área neonatal del hospital, explicó que este nacimiento representó un gran desafío para todo el equipo médico, ya que “la ventilación, la nutrición mediante infusiones y la protección de la delicada piel y los órganos requerían un enfoque extremadamente preciso y cuidadoso”. Entérese: Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar? A pesar de los riesgos, la niña mostró una respuesta positiva a los tratamientos, creciendo de manera estable bajo la atenta mirada de sus padres, quienes le brindaron el contacto y el calor necesarios para favorecer su desarrollo. La pequeña fue dada de alta sana, enérgica y en excelente estado, nueve semanas después de la fecha en que originalmente debía nacer, según informó el hospital en un comunicado oficial. Este caso no es el único, pero sí extremadamente raro. En 2020, una bebé llamada Kwek Yu Xuan nació en Singapur con 25 semanas de gestación y un peso de apenas 212 gramos. Permaneció 13 meses en el National University Hospital hasta lograr sobrevivir, siendo considerada en ese momento la bebé más pequeña del mundo.

Ella es la bebé Kwek Yu Xuan, que nació con 25 semanas de gestación y un peso de apenas 212 gramos. FOTO: National University Hospital