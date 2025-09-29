Netanyahu se disculpó con Qatar y prometió no realizar nuevos ataques

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el lunes al primer ministro de Qatar desde la Casa Blanca, se disculpó por los ataques contra Hamás en el país del Golfo y prometió no volver a hacerlo, dijo Estados Unidos.

Netanyahu, que hasta ahora se había mostrado desafiante desde que ordenó los ataques del 9 de septiembre en Qatar, hizo la llamada mientras estaba reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre un alto el fuego en Gaza.

“Como primer paso, el Primer Ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar que mató accidentalmente a un militar catarí”, indicó un comunicado de la Casa Blanca.

“Además, lamentó que, al atacar a los líderes de Hamás durante las negociaciones de rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar y afirmó que no volverá a realizar un ataque de ese tipo en el futuro”, añadió.

El comunicado de la Casa Blanca dijo que Netanyahu y el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, también acordaron establecer un grupo tripartito para “mejorar la coordinación, mejorar la comunicación, resolver agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas”.

El primer ministro israelí se ha mostrado desafiante durante semanas y se ha burlado de Qatar, sede de la mayor base aérea estadounidense en la región, por proporcionar una base a Hamás.