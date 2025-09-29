x

Netanyahu se disculpó con Qatar y prometió no realizar nuevos ataques

Además, se estableció un grupo entre Israel, Estados Unidos y Qatar para mejorar la comunicación respecto a la situación en la Franja de Gaza.

    En medio de su reunión en la Casa Blanca, Estados Unidos anunció que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se disculpó con Qatar a través de una llamada telefónica. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el lunes al primer ministro de Qatar desde la Casa Blanca, se disculpó por los ataques contra Hamás en el país del Golfo y prometió no volver a hacerlo, dijo Estados Unidos.

Netanyahu, que hasta ahora se había mostrado desafiante desde que ordenó los ataques del 9 de septiembre en Qatar, hizo la llamada mientras estaba reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre un alto el fuego en Gaza.

“Como primer paso, el Primer Ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar que mató accidentalmente a un militar catarí”, indicó un comunicado de la Casa Blanca.

“Además, lamentó que, al atacar a los líderes de Hamás durante las negociaciones de rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar y afirmó que no volverá a realizar un ataque de ese tipo en el futuro”, añadió.

El comunicado de la Casa Blanca dijo que Netanyahu y el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, también acordaron establecer un grupo tripartito para “mejorar la coordinación, mejorar la comunicación, resolver agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas”.

El primer ministro israelí se ha mostrado desafiante durante semanas y se ha burlado de Qatar, sede de la mayor base aérea estadounidense en la región, por proporcionar una base a Hamás.

El acuerdo con Hamás se realizó durante mucho tiempo con el consentimiento tácito de Israel, ya que mantuvo al grupo militante en un país amigo de Estados Unidos y no en Irán.

Pero Netanyahu había dicho que los cálculos habían cambiado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel también ha atacado a Irán, Siria, Líbano y Yemen en los últimos meses.

Trump, que ha sido cortejado por Qatar (incluso con el regalo de un avión de lujo), había dicho anteriormente que no estaba contento con el ataque de Israel a otro de sus aliados en Medio Oriente.

El ataque ocurrió justo cuando los líderes de Hamás estaban discutiendo una propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza.

