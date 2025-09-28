Netanyahu busca apoyo de Trump en medio de aislamiento internacional por guerra en Gaza

La cita entre Netanyahu y Trump coincide con la presentación de un plan estadounidense de 21 puntos que busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. La iniciativa fue discutida por Trump con líderes árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU.
“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, escribió Trump en su red social Truth Social. Días antes, ya había asegurado que existía un “acuerdo” para detener el conflicto, mientras Netanyahu reiteraba ante la ONU su compromiso de “terminar el trabajo” en Gaza.
