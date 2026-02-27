Estos son los países de América que enfrentan brotes de sarampión: México lidera con más de 11.200 casos

El continente americano enfrenta cada vez más una delicada situación de salud pública. México suma más de 11.200 casos de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, informó recientemente el gobierno local, lo que sitúa al país como el de mayor índice de esta enfermedad en América.
Le puede interesar: Tres primeros casos de sarampión importado; MinSalud recomienda dosis de refuerzo si viaja a México, Canadá y EE. UU.
Las autoridades detectaron hace un año el inicio de una ola de contagios en el norte del país, que obligó al gobierno a acelerar la vacunación para frenar la enfermedad, para promover la precaución y los sistemas de cuidado.
Según cifras a mes de febrero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México sumó 6.428 casos de la enfermedad en 2025, casi la mitad de los 14.891 registros en todo el continente americano, comprendido desde la punta fría del norte hasta lo más debajo del sur.