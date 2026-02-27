Estos son los países de América que enfrentan brotes de sarampión: México lidera con más de 11.200 casos

El continente americano enfrenta cada vez más una delicada situación de salud pública. México suma más de 11.200 casos de sarampión entre 2025 y lo que va de 2026, informó recientemente el gobierno local, lo que sitúa al país como el de mayor índice de esta enfermedad en América. Le puede interesar: Tres primeros casos de sarampión importado; MinSalud recomienda dosis de refuerzo si viaja a México, Canadá y EE. UU. Las autoridades detectaron hace un año el inicio de una ola de contagios en el norte del país, que obligó al gobierno a acelerar la vacunación para frenar la enfermedad, para promover la precaución y los sistemas de cuidado. Según cifras a mes de febrero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México sumó 6.428 casos de la enfermedad en 2025, casi la mitad de los 14.891 registros en todo el continente americano, comprendido desde la punta fría del norte hasta lo más debajo del sur.

La OPS confirma que México concentra casi la mitad de los registros de toda América. FOTO: Getty

El secretario mexicano de Salud, David Kershenobich, aseguró en una conferencia de prensa que hay “11.266 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026”, hasta ahora. El funcionario añadió que esa cifra apunta a que la estrategia de vacunación en el país estaría funcionando. “Si no tuviéramos la protección de la vacunación y, siendo este virus altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados”, indicó. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, que puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. El infectólogo Alejandro Macías explicó a la AFP que hubo una caída en las tasas de vacunación en 2019, cuando gobernaba el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La vacunación masiva es la única barrera contra una epidemia de millones. FOTO: OPS

“En México fue sobre todo la falta de compra de vacunas, que empezó en 2019. El gobierno cambió su sistema de compras. También hay que decir que se dejó de financiar sustancialmente a los servicios de salud. Eso afectó el abasto de medicamentos y de vacunas”, explicó. Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ordenó acelerar la vacunación contra la enfermedad en varios estados del país. Según las autoridades mexicanas, a corte del 25 de febrero de 2026 van 32 muertes por esta enfermedad. En Ciudad de México, las autoridades lanzaron una campaña masiva de vacunación, mientras que en el vecino Estado de México, el distrito más poblado del país, el gobierno local ordenó el uso de cubrebocas e instaló filtros de vacunación en las escuelas.

Sin vacunas, los contagios se contarían por millones debido a la alta transmisibilidad del virus. FOTO: OPS

La OPS estableció que, entre los casos confirmados en el continente, el 78 % carecía de vacuna y en el 11 % había antecedentes desconocidos de vacunación, por lo que ahora confían en que el proceso de vacunación siga funcionando. La enfermedad suele causar un sarpullido con manchas rojas, además de otros síntomas como fiebre, dolor de garganta y ojos inflamados. El padecimiento puede complicarse con neumonía o encefalitis, entre otras afecciones. Por ello, las autoridades de salud recomiendan que los menores se vacunen entre los 12 y los 15 meses de edad, con un refuerzo posterior.

Colombia, EE. UU. y Canadá también reportaron contagios: ¿cómo está el panorama general en el resto del continente?

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes 27 de febrero los tres primeros casos de sarampión en el país. Asimismo, precisaron que se trata de contagios importados en jóvenes entre los 28 y 35 años que habían viajado recientemente al exterior. De acuerdo con las autoridades, los tres pacientes adquirieron el virus fuera del país. Tras la confirmación, se activaron los protocolos de cerco epidemiológico para identificar y monitorear a las personas que pudieron haber tenido contacto estrecho con los casos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que se adoptarán medidas adicionales ante el aumento de contagios de sarampión en varios países de América. Habrá refuerzo en las vacunas y vigilancia epidemiológica para evitar la propagación.

Estados Unidos

Desde Estados Unidos, según datos publicados este viernes 27 de febrero por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han registrado más de 1.100 casos de sarampión en lo que va de año. La entidad señaló que de cada 1.000 niños infectados con sarampión, uno puede desarrollar encefalitis, una inflamación peligrosa del cerebro, por lo que hasta tres de cada 1.000 niños infectados morirán. Para expertos del CDC, EE. UU. se encaminaría a otro año récord para el sarampión. El número de casos de sarampión notificados en las primeras ocho semanas del año son 1.136 hasta ahora, por lo que ya es seis veces superior al promedio para un año completo. El Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, declaró que “el sarampión es una infección feroz y deberíamos prevenirla. Puede afectar a cualquier niño sano y normal en su forma más grave”, afirmó.

Lo que comenzó como un brote en el norte del país se ha convertido en la mayor crisis de sarampión del continente. FOTO: Freepik

Por otro lado, el Centers for Disease Control and Prevention confirmó 588 casos en 17 jurisdicciones hasta finales de enero de 2026. Tres personas murieron de sarampión el año pasado: dos niños en Texas y un adulto en Nuevo México, todos sin vacunar.

Canadá y resto del continente

Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de sarampión tras registrar 5.436 casos en ese año, incluyendo dos muertes, según la OPS. En las primeras tres semanas de 2026, se registraron al menos 67 casos adicionales, evidenciando la persistencia del virus. Aunque el brote se ha extendido por todo el país, las mayores concentraciones se encuentran en Alberta, Ontario, Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan. Las dos víctimas de 2025 fueron, al parecer, dos bebés prematuros, según informes de la agencia suiza SWI swissinfo.ch. La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) destacó que la vacunación es la única medida de protección efectiva y que sigue trabajando para aumentar la cobertura de inmunización para restablecer el estatus de eliminación.