Video | Desarticularon la primera célula del Tren de Aragua detectada en España: 13 personas fueron capturadas

La investigación fue sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que decretó el envío a prisión de cuatro de los arrestados.

Los arrestos se llevaron a cabo en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), La Coruña (1) y Valencia (1), en lo que supone la segunda fase de la Operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de la organización a nivel mundial, por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por Venezuela. Siga leyendo: Aurora, la ciudad de Estados Unidos “invadida” por el Tren de Aragua, ¿qué tan cierto es? En concreto, Gerson Isaac Guerrero Flores, el hermano de alias Niño Guerrero detenido en Barcelona a mediados de 2024 era buscado por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La jerarquía de la célula del Tren de Aragua desmantelada en España

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente. Le puede interesar: Desde Venezuela contradicen a Petro por su postura sobre el Tren de Aragua: “No son jóvenes excluidos” Los investigadores continúan las pesquisas con mira a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros, como telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida, así como las posibles ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional. La Policía destacó que durante toda la investigación contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El pacto 2.0 de la Unión Europea. Bloque de preguntas y respuestas