Video | Desarticularon la primera célula del Tren de Aragua detectada en España: 13 personas fueron capturadas

La Policía de España, con el apoyo de la Policía de Colombia, desarticuló la que sería la primera célula asentada en el país del Tren de Aragua, la organización criminal originaria de Venezuela a la que se relaciona con numerosas remesas de droga, en una operación que se saldó con 13 detenidos y cinco registros.
El operativo de la Comisaría General de Información permitió intervenir drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se desmantelaron dos laboratorios para el procesamiento de tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización, según informó la Policía.