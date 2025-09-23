La Casa Blanca exigió investigar el incidente en escalera eléctrica que afectó a Donald Trump en la Asamblea de la ONU

La Casa Blanca exigió este martes investigar si fue deliberado el incidente que afectó al presidente estadounidense, Donald Trump, en la escalera mecánica en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y si así fuera, pidió el despido inmediato del responsable.
“Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación”, dijo la portavoz de la presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, en X.
Un vocero de la ONU declaró a la AFP que el percance pudo haber ocurrido de forma accidental por parte de alguien que hacía parte del mismo equipo de Trump.