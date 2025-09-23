x

La Casa Blanca exigió investigar el incidente en escalera eléctrica que afectó a Donald Trump en la Asamblea de la ONU

Durante la previa de su intervención, el presidente Trump, su esposa y equipo, subieron a pie por unas escaleras eléctricas que se detuvieron cuando iban a pasar. Pidieron despedir al “culpable” si fue “intencional”.

    En medio de su intervención en la asamblea, Trump también se quejó del funcionamiento del telepromter diciendo que no funcionaba, tras ya haber pasado por lo ocurrido con la escalera eléctrica. FOTO: AFP
Agencia AFP
23 de septiembre de 2025
bookmark

La Casa Blanca exigió este martes investigar si fue deliberado el incidente que afectó al presidente estadounidense, Donald Trump, en la escalera mecánica en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y si así fuera, pidió el despido inmediato del responsable.

“Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación”, dijo la portavoz de la presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, en X.

Un vocero de la ONU declaró a la AFP que el percance pudo haber ocurrido de forma accidental por parte de alguien que hacía parte del mismo equipo de Trump.

“El mecanismo de seguridad fue activado inadvertidamente por alguien que estaba delante del presidente”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, y añadió que el dispositivo se volvió a poner en funcionamiento posteriormente.

Antes de pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump se subió a una escalera mecánica detrás de su esposa, Melania Trump, pero el aparato se detuvo casi de inmediato. El presidente estadounidense y la primera dama mantuvieron el equilibrio agarrándose del pasamanos. Luego subieron a pie.

El incidente disgustó enormemente al presidente Trump, quien es muy susceptible a cualquier contratiempo durante sus apariciones públicas.

“Las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”, afirmó durante su discurso, refiriéndose a otro problema técnico ocurrido al comienzo de su intervención.

Dujarric declinó opinar sobre la segunda falla. “No tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense lo gestiona la Casa Blanca”, declaró el vocero del secretario general de la ONU. Trump se quejó de todo esto en su red Truth Social.

En su mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca publicó un extracto de un artículo del diario The Times, según el cual empleados de la ONU discutían en broma la posibilidad de bloquear escaleras mecánicas y ascensores durante la visita del presidente estadounidense.

