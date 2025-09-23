Sheinbaum colaborará con Colombia para esclarecer el asesinato de B King y DJ Regio Clown; negó vínculos con el M-19, como dice Petro

Tras conocer el asesinato de los músicos colombianos B King y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó una colaboración directa y completa con el gobierno de Colombia para esclarecer este crimen. Le puede interesar: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo” El caso ha generado atención diplomática y mediática en ambos países. La Fiscalía General de la República (FGR) de México tomó las riendas de la investigación, iniciada tras la denuncia de desaparición de los artistas en Ciudad de México, el pasado 16 de septiembre.

Durante una rueda de prensa realizada este martes, Sheinbaum detalló el curso de los hechos. “La carpeta de investigación por desaparición se abrió en Ciudad de México, de inmediato la Fiscalía de la CDMX inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”, explicó. La mandataria mexicana aseguró que la coordinación entre las instituciones de ambos países es “un trabajo coordinado entre los gobiernos de ambos países con sus respectivas instituciones para esclarecer los hechos”.

Sheinbaum negó nexos con el M-19 tras afirmación de Petro

Luego, durante la misma rueda de prensa, una periodista cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre una declaración previa del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien la calificó como “compañera de lucha desde el M-19”. La pregunta directa fue: “¿Esto afectaría la relación con Colombia? En el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M-19”, explicó la comunicadora. Con una sonrisa, pero firme, Sheinbaum desmintió la afirmación hecha por parte de Petro. “Nunca fui miembro del M-19”, concluyó. Su declaración surgió a raíz de un mensaje de Petro en la red social X, cuando le solicitó ayuda a la presidenta para localizar a los músicos. “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro.

El presidente colombiano, en el mismo mensaje, especuló que “las mafias mexicanas del estado de Sonora” podrían ser las responsables de la desaparición y pidió la cooperación de las autoridades mexicanas para encontrar a los jóvenes “con vida”. Sheinbaum, por su parte, evitó la confrontación. Ante la pregunta sobre si entraría en un debate con el mandatario colombiano, respondió: “No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro”. Después añadió que para ella la prioridad es la investigación sobre la muerte de los artistas. “Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, concluyó.

Detalles y avances de la investigación

El caso ha tomado un giro siniestro con la aparición de un narcomensaje atribuido al cartel La Familia Michoacana, el cual ha reforzado la principal línea de investigación. Según las autoridades, las pesquisas iniciales sugieren un vínculo con el crimen organizado. Este grupo criminal es liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”. Bajo su mando, la organización ha expandido su influencia más allá de Michoacán, extendiéndose hacia Guerrero, el Estado de México y zonas estratégicas del centro de México.

A esta organización se le atribuyen enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ataques a comunidades rurales y extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas. Una conversación por WhatsApp reveló que los músicos habrían acordado reunirse con un “comandante” poco antes de su asesinato. Bayron Sánchez, de 31 años, conocido como B King, era oriundo de Santander, Colombia. Según la Policía Nacional de Colombia, tenía vínculos familiares con alias Fritanga, un exlíder del Clan del Golfo. Antes de su muerte, el artista había celebrado el éxito de sus conciertos en México. “Excelente, rompiendo en México, en el D.F. Una belleza, me siento contento, agradecido”, publicó en sus redes sociales.

Bayron Sánchez, de 31 años, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, de 35. FOTO: Redes sociales @bkingoficial y @regioclownn