Sheinbaum colaborará con Colombia para esclarecer el asesinato de B King y DJ Regio Clown; negó vínculos con el M-19, como dice Petro

Tras conocer el asesinato de los músicos colombianos B King y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó una colaboración directa y completa con el gobierno de Colombia para esclarecer este crimen.
Le puede interesar: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”
El caso ha generado atención diplomática y mediática en ambos países. La Fiscalía General de la República (FGR) de México tomó las riendas de la investigación, iniciada tras la denuncia de desaparición de los artistas en Ciudad de México, el pasado 16 de septiembre.