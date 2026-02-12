China desafía la naturaleza con la construcción del aeropuerto sobre el mar más grande del mundo

China es un país reconocido no solamente por su historia y civilización, sino también por ser una de las potencias económicas y un líder en innovación. Ahora no será la excepción, pues el país asiático está a punto de desafiar los límites de la naturaleza con un ambicioso proyecto, valorado en unos 26.300 millones de yuanes (aproximadamente 4.300 millones de dólares).
Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, que se construye desde octubre de 2023 sobre una isla artificial en la bahía de Jinzhou (Jinzhou Bay), ubicada en la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning, en la costa del mar de Bohai.
