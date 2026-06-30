680.000 niños venezolanos necesitan ayuda urgente tras los terremotos, alerta Unicef

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia entre uno y otro. Los afectados son miles y, entre ellos, uno de los rostros que evidencia la magnitud de la tragedia son los niños.
Un análisis satelital preliminar reveló que en Catia La Mar, estado La Guaira, es una de las zonas más golpeadas; casi un tercio de los edificios evaluados presentan algún tipo de daño.“Tras días de respuesta, la magnitud de las necesidades comienza a ser más clara”, afirmó Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en Venezuela.
El funcionario señaló que los hospitales están operando por encima de su capacidad, que miles de menores carecen de acceso confiable a agua potable y que numerosas escuelas resultaron afectadas, por lo que insistió en la necesidad de financiamiento continuo para sostener la respuesta humanitaria en las próximas semanas.