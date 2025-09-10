Consejo de Seguridad de la ONU sesionará de emergencia por ataque de Israel a Qatar

El Consejo de Seguridad de la ONU sesionará de emergencia este miércoles. La medida ocurre después del ataque que lanzaron las fuerzas oficiales de Israel contra un edificio de Qatar: el hecho desató tensiones diplomáticas y escaló al rechazo de la comunidad internacional.

La sesión está prevista para la tarde de este 10 de agosto. Fue solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres son países musulmanes miembros y responde a una exigencia de Qatar.

Es que el Ejército de Israel lanzó este marte un bombardeo de precisión contra un edificio de Doha. La intención, afirmaron, era eliminar a líderes del movimiento Hamás.

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, había argumentado las fuerzas de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que, antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles y que incluyeron municiones de precisión e información de inteligencia antes de ejecutar el disparo.

Ese ataque ocurrió en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital qatarí, Doha”, declaró Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

La incursión armada de Israel sobre suelo de Qatar provocó el rechazo –casi generalizado– de la comunidad internacional. Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, de hecho, insinuó que el ataque no contó con el beneplácito de la Casa Blanca.

“Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.