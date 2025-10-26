Consejo Noruego de la Paz canceló tradicional procesión del Nobel por su desacuerdo con el premio a María Corina Machado: esto dijeron

Luego de que la opositora venezolana María Corina Machado fuera reconocida con el premio Nobel de la Paz, el Consejo Noruego de la Paz sorprendió al cancelar la tradicional procesión de antorchas que ilumina el centro de Oslo en homenaje al laureado. El anuncio marcó un hecho inusual en la historia reciente del galardón y refleja el profundo desacuerdo del movimiento noruego, que agrupa 17 organizaciones pacifistas, con la elección de María Corina Machado. La marcha simbólica, que recorre las calles desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel, donde el laureado saluda desde el balcón de la suite Nobel, es uno de los actos más emblemáticos de las celebraciones del Nobel.

Cuáles son las razones del Consejo Noruego de la Paz para cancelar la tradicional procesión del Nobel

Este año, sin embargo, el Consejo decidió suspenderla. “Durante el proceso de consulta, quedó claro que nuestras organizaciones miembros no consideran que el ganador del Premio de la Paz de este año esté en consonancia con los valores ni del Consejo Noruego de la Paz ni de nuestras organizaciones miembros. Como organización coordinadora, es crucial que nuestros eventos reflejen estos valores”, explicó la entidad en un comunicado oficial. El Consejo Noruego de la Paz (Norges Fredsråd), con más de 80 años de trayectoria, es un referente en la defensa del desarme, el diálogo y la resolución no violenta de los conflictos. Relacionado: Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro La organización espera “destacar futuros premios de la paz que reflejen sus valores”. La presidenta del Consejo, Eline H. Lorentzen, reconoció que se trató de “una decisión difícil, pero necesaria”. Añadió que la institución mantiene un “gran respeto por el Comité Nobel y el Premio de la Paz como institución”, pero subrayó que el Consejo debe ser coherente con los principios del movimiento por la paz que representa. “Esperamos celebrar el Premio de la Paz de nuevo en los próximos años”, concluyó. Por lo tanto, será la ONG The Norwegian Venezuelan Justice Alliance que asumirá la coordinación de esta tradición. “Queremos aclarar que Norges Fredsråd no está vinculado al Instituto Nobel, al Comité Nobel de la Paz ni al Centro Nobel de la Paz. Es una red de ONGs que ha coordinado la marcha en años anteriores. Las celebraciones oficiales del Nobel se mantienen sin cambios”, indicaron a través de un comunicado.

Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

La líder opositora venezolana fue galardonada por el Nobel el pasado 10 de octubre por su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro. La dirigente de 58 años, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.