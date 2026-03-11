x

¿Espías en vez de médicos? Varios países están devolviendo a galenos cubanos en medio de críticas a los programas de cooperación

Las misiones médicas han sido criticadas por su control extremo a los galenos y el uso de fines diferentes a los médicos.

    Alrededor de 24.000 médicos cubanos tienen presencia en 56 países. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El 2026 ha sido un año difícil para Cuba que, en medio del aislamiento que vive por las presiones de Estados Unidos, está viendo cómo el emblemático programa de misiones médicas internacionales enfrenta un proceso de desmantelamiento sin precedentes en América Latina y el Caribe.

En lo corrido del año, una decena de países han cancelado o suspendido sus convenios de salud con la isla, en medio de graves acusaciones que van desde la explotación laboral hasta el uso de estas brigadas como fachada para actividades de inteligencia y proselitismo político.

Lea también: Cuba otra vez sin electricidad: apagón afecta La Habana y gran parte de la isla

La nación que comenzó con esta medida fue Honduras en el mes de enero, cuando el gobierno de Nasry Asfura ordenó el regreso de 168 médicos a La Habana, alegando irregularidades en las contrataciones y el incumplimiento de leyes locales que limitan la estancia de brigadas extranjeras.

A la decisión de los hondureños se sumó Guatemala, cuyo presidente Bernardo Arévalo anunció una retirada gradual para priorizar al personal nacional.

En este mes de marzo, Jamaica suspendió su acuerdo de cinco décadas tras no alcanzar nuevos términos de cooperación, mientras que Guyana confirmó la salida de su misión después de que Cuba decidiera retirar al personal ante la intención local de imponer requisitos adicionales de contratación.

Otras naciones caribeñas, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Granada, también han rescindido o modificado drásticamente sus vínculos con el programa.

Sin embargo, ya otros países habían cancelado este tipo de programas en años anteriores, como Ecuador, que lo hizo en el año 2019. Por otra parte, Cuba le ordenó a sus médicos en 2018 volver a la isla tras las críticas del entonces presidente electo Jair Bolsonaro, quien calificó las condiciones contractuales como “trabajo esclavo”.

Las cancelaciones de estas alianzas se han dado en medio de una serie de críticas, entre las cuales destacan explotación salarial, pues hay estimaciones de que el gobierno cubano retiene entre el 75% y el 90% del salario que los países anfitriones pagan por cada médico. De hecho, esta fue una de las críticas del expresidente brasilero.

La otra crítica proviene del Departamento de Estado de EE. UU., que califica estas misiones como “trabajo forzado”, denunciando que se priva a los profesionales de sus libertades fundamentales.

Pero la denuncia más llamativa radica en el presunto uso de estas brigadas para fines no médicos. Organizaciones y expertos internacionales sostienen que las misiones sirven para que el régimen de La Habana infiltre cuadros de inteligencia en los países anfitriones.

Sobre estos señalamientos, testimonios recopilados por organizaciones como Cuban Prisoners Defenders (CPD) refuerzan esta tesis: el 91% de los médicos entrevistados afirmó haber sido vigilado por agentes de seguridad cubanos durante su misión.

Los galenos le han testificado a esta organización que los coordinadores de las misiones, quienes suelen ser funcionarios del servicio de seguridad cubano, controlan las relaciones personales de los médicos, sus encuentros y el cumplimiento de normas como el toque de queda. La vigilancia estatal sobre los médicos es tal que las autoridades les exigieron en ocasiones actuar como informantes sobre sus propios colegas para detectar cualquier sospecha de deserción.

El testimonio de esta organización, recogido por BBC, subraya que el control del régimen llega al punto que a un 41 % de los médicos un funcionario cubano les quitó el pasaporte una vez ingresaban a los países donde eran enviados y un 89 % aseguró que no conocía el destino al cual viajaría antes de salir de la isla.

Pero el caso más preocupante es en países como Venezuela, donde los testimonios mencionan que los médicos eran obligados a realizar perfiles políticos de los ciudadanos.

Durante el régimen de Maduro, se les instruía marcar a los partidarios del gobierno como pacientes de una patología y a los opositores como pacientes de otra, entregando toda esta información a la coordinación de la misión.

En caso de que no cumplan esas órdenes, el régimen cubano califica a estos profesionales como desertores y les impone una prohibición de entrada al país de al menos ocho años.

Inclusive, se ha llegado al punto de que el gobierno de la isla ha denegado visas humanitarias para visitar a padres en estado terminal, prohibiendo el reencuentro familiar definitivo. Aquellos que regresan tras mostrar disconformidad enfrentan vigilancia estatal, acoso a sus familias y la suspensión de su derecho a ejercer la medicina en el país.

Con el fin de estas misiones se acercaría un golpe crítico para las finanzas de la isla, ya que estas brigadas constituyen el “salvavidas económico” del gobierno y su principal fuente de ingresos en divisas. Según cifras oficiales, solo en el año 2025, la exportación de servicios médicos generó aproximadamente 7,000 millones de dólares.

Esto se suma a la situación con Venezuela, que históricamente ha pagado por los servicios médicos mediante el suministro de petróleo. La caída del programa en el país sudamericano, controlado por Estados Unidos desde la caída de Maduro el pasado 3 de enero, junto a las presiones sobre otros proveedores como México, ha dejado a Cuba sin su principal fuente de crudo, agravando la crisis energética y la falta de combustible en la isla.

Por ahora, los únicos países que conservan médicos cubanos en la región son Venezuela y México. En el caso del vecino país, este sigue siendo el principal receptor, con aproximadamente 13,000 profesionales de la salud trabajando en programas como “Barrio Adentro”.

En el caso de México, el gobierno de Sheinbaum mantiene convenios vigentes, aunque bajo la presión de posibles aranceles estadounidenses si se conserva el apoyo energético a la isla.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta finales de 2025, unos 24,000 profesionales cubanos estaban distribuidos en 56 países. Históricamente, han tenido presencia en naciones europeas como Portugal e Italia, y en diversos países de África.

Siga leyendo: Abecé de la crisis energética en Cuba, ¿puede China salvar a la isla de su declive?

