Cuba y EE.UU. están en “comunicación” pero “no existe diálogo”, dice vicecanciller

Cuba y Estados Unidos están en “comunicación” y han intercambiado “mensajes”, pero “no existe un diálogo” entre ambos países como aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

“No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes”, dijo De Cossío en una entrevista con la AFP. “Sí es verdad que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos”, apuntó.

Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo, una idea que repitió el lunes desde la Oficina Oval, mientras Washington presiona a la isla tras la detención del exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana.

De Cossío reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington. “Un diálogo que sea serio, que sea responsable, que descanse en el derecho internacional, en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países”, precisó.

Trump, que ya cortó el flujo de petróleo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla, al considerar que representa una “amenaza excepcional” a la seguridad nacional estadounidense.