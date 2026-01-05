El ‘reversazo’ en el discurso de Delcy Rodríguez y su nuevo papel en la estrategia de EE. UU., ¿qué pasó con María Corina?

La recién juramentada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó inicialmente calificando como un “secuestro ilegal e ilegítimo” la operación de Estados Unidos que sacó del país a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Sin embargo, horas después moderó su discurso y hoy emerge como una ficha clave en la estrategia de Washington.
Rodríguez, un alfil del chavismo desde hace más de una década, es la perfilada por Donald Trump y Marco Rubio para llevar a cabo la siguiente fase.
“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó Rodríguez en un comunicado transmitido en a través de su canal de Telegram.
El ‘reversazo´de Delcy Rodríguez se dio justo al tiempo en el que Marco Rubio, en entrevistas con medios estadounidenses que se llevaron a cabo durante este domingo, confirmó que Estados Unidos pondrá la pondrá a prueba. No obstante, su mensaje fue contundente: “Los juzgaremos por lo que hagan”.
Lo contradictorio, además, es que desde un inicio se descartó por parte de Estados Unidos la figura de la máxima líder de la oposición, María Corina Machado, como una posibilidad para que entrara inmediatamente a jugársela por el poder del gobierno en Venezuela. Sin embargo, esto tendría una respuesta encaminada hacia una estratégica política, más que tratarse simplemente de un guiño directo al régimen.
Para Víctor Mijares, profesor Asociado de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, este cambio en el discurso de Rodríguez, sucede “porque se dio cuenta de que no era un bluff la presencia militar en el Caribe”. Según explicó, Rodríguez entendió que “efectivamente estarán dispuestos a usar la fuerza de ser necesario para alcanzar sus objetivos”.