Las facilidades de crédito impulsaron las ventas de motos en 2025: en Bajaj, el 45% se vendió financiado

Muchos colombianos estrenaron moto en diciembre, hasta el punto en que ese mes marcó un nuevo récord para la venta de motocicletas en Colombia. Con un crecimiento de 34,94%, traducido en 112.310 nuevas unidades vendidas, el país superó el millón de motos vendidas en un año.
El mayor apetito de los colombianos por adquirir este medio de transporte, más allá de las ventajas en cuanto a ahorro de tiempo y practicidad, se centra en las oportunidades de financiamiento de las motos, que dinamizan el mercado al facilitar el acceso para las personas.
Le puede interesar: Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros