Apareció Diego Londoño, el colombiano que fue visto en video de TikTok; dijo que no quiere volver al país

Gracias a un video casual publicado en TikTok por la empresaria y creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano, una familia colombiana obtuvo noticias sobre un familiar desaparecido hace dos años. El hombre ya fue localizado en Chiclayo, Perú.
Así lo anunció la influencer Solano a través de un mensaje en sus redes donde confirmó la buena noticia. “Apareció Diego Londoño en Chiclayo - Perú. Está en una comisaría y se encuentra muy bien”, expresó la ecuatoriana informando además que desde Colombia los familiares de Londoño ya se estaban comunicando con la Policía de Perú.