Dictadura en Venezuela aún no libera a los presos políticos colombianos: son más de 20

Una de las primeras noticias que causó revuelo tras la captura de Nicolás Maduro fue que su sucesora interina, Delcy Rodríguez, autorizó la liberación de presos políticos tras presiones de Estados Unidos. En los últimos días, decenas de ellos han salido de las cárceles del país, sin embargo, tras las rejas siguen más de veinte colombianos acusados, sin pruebas, de conspirar contra el régimen chavista.
Entérese: La historia de los 38 colombianos “secuestrados” en Venezuela que no le importan a Petro