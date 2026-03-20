Trump le pide al Congreso 200.000 millones de dólares para guerra en Irán: “se necesita dinero para matar a los malos”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que “se necesita dinero para matar a los malos”, cuando se le preguntó si el Pentágono solicitó 200.000 millones de dólares para la guerra contra Irán.

El costo de la guerra aún no se conoce, pero puede ser considerable. Según medios estadounidenses, el contralor del Pentágono les dijo a los legisladores que los primeros seis días de guerra costaron 11.300 millones de dólares.

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Hegseth confirmó de manera indirecta el valor aproximado de la solicitud del Pentágono por recursos adicionales: “En cuanto a los 200.000 millones de dólares, creo que esa cifra podría variar”, dijo.

“Volveremos al Congreso” para “asegurarnos de recibir la financiación adecuada”, agregó en una rueda de prensa.

El monto final dependerá de qué tanto dure la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero.

La cifra de 200.000 millones de dólares es creíble, según Daniel Schneiderman, director de programas de políticas globales en Penn Washington.