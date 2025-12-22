Trump volvió a arremeter contra Petro tras lanzarle contundente advertencia: “No es amigo de EE. UU. Es un tipo malo”

El clima diplomático entre Colombia y Estados Unidos sigue alcanzando un nuevo punto de tensión luego de una rueda de prensa en la que el presidente norteamericano, Donald Trump, se volvió a referir en contra del mandatario colombiano, durante este lunes 22 de diciembre. Le puede interesar: Orinar le salvó la vida: niño sobrevivió a grave accidente en la vía Buga–Buenaventura, en el que murieron sus padres Durante un evento celebrado en su residencia privada de Mar-a-Lago, en el Estado de Florida, el jefe de EE. UU. dirigió una serie de señalamientos directos hacia su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

En un contexto marcado por la inclusión del colombiano en la Lista Clinton, Trump vinculó la gestión de Petro con la producción de estupefacientes y emitió advertencias de carácter personal contra la producción de esta droga que llega hasta suelo estadounidense. “Bueno, él tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia”, expresó. Trump.

El “alborotador” y las advertencias al mandatario

Y es que al inicio de su intervención ante otros miembros de su gobierno y medios de comunicación, el mandatario estadounidense estableció una distinción entre la ciudadanía colombiana y la actual administración del país suramericano. Trump combinó halagos hacia la población cafetera, diciendo que “ama” a Colombia, en medio de una contundente advertencia para el presidente Petro sobre su conducta como líder de izquierda en este país. “Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, manifestó Trump durante la ceremonia. Con estas palabras, el gobernante norteamericano definió al presidente Petro como un factor “desestabilizante” en toda la región sudamericana, destacando su profunda desconfianza hacia su gestión.

Exigencias sobre la infraestructura del narcotráfico: una ruptura en las relaciones

Otro de los puntos centrales del discurso del mandatario estadounidense fue la denuncia sobre la presunta existencia de centros de procesamiento de drogas en el territorio colombiano. Trump reiteró su percepción de que existe una complicidad estatal que, según él, permite la permanencia de estas infraestructuras en determinadas zonas del país y exigió acciones inmediatas para su desmantelamiento. “Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, sentenció Trump, ante la compañía de otros miembros de su gabinete.

La relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue estando bastante fracturada. FOTO: Getty y Presidencia Colombia

De esta manera, estableció de forma categórica que la producción de drogas ilícitas que abastecen a su país es una responsabilidad directa de la administración actual de Colombia, demandando celeridad en la erradicación de estos focos. El gobernante norteamericano fue enfático al describir a Petro como un “individuo contrario a los intereses de Estados Unidos”, utilizando términos que evidencian la ruptura de los lazos de amistad entre ambos ejecutivos al cierre de 2025.

Las autoridades en medio de una incautación de un laboratorio de cocaína en la vereda El Salto del municipio de El Peñol, oriente antioqueño. FOTO: Cuarta Brigada del Ejército Nacional