Dos muertos y tres heridos graves en ataque frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra

Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves, 2 de octubre, en un ataque frente a una sinagoga, muy concurrida por la festividad judía de Yom Kipur, en Manchester, Inglaterra. La policía de Manchester indicó que "dos personas fueron asesinadas en un incidente grave frente a la sinagoga" de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester. "Una tercera persona, un hombre sospechoso de ser el atacante, fue alcanzado por disparos de policías y también se cree que ha fallecido", añadió la misma fuente, precisando que aún no puede confirmar su muerte porque el hombre podría llevar "objetos sospechosos" consigo. Las "numerosas personas" presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.

Los hechos puntuales

La policía había indicado que recibió una llamada alrededor de las nueve de la noche, hora local, después de que un testigo viera “un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado” frente a una sinagoga. Según los testigos que contactaron a la policía, “un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo”. Después del suceso, un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en la calle de la sinagoga y miembros de la comunidad judía se reunieron cerca del lugar de culto, algunos para rezar.

Chava Lewin, una testigo del ataque, que vive cerca de la sinagoga, contó a la agencia PA que vio a un hombre “empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta, todos estaban muy conmocionados”. Sobre el hecho, el primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró “horrorizado” por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague para regresar al Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia.

Starmer anunció también, en una breve declaración antes de su partida de Dinamarca, que se están desplegando “medios policiales adicionales” para garantizar la seguridad de las sinagogas en todo Reino Unido. Además, el rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

El contexto en el que se da el atentado

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar. Este ataque ocurre también a pocos días del segundo aniversario del mortal asalto de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.