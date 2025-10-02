Dos muertos y tres heridos graves en ataque frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra

Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves, 2 de octubre, en un ataque frente a una sinagoga, muy concurrida por la festividad judía de Yom Kipur, en Manchester, Inglaterra.
La policía de Manchester indicó que “dos personas fueron asesinadas en un incidente grave frente a la sinagoga” de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester.
“Una tercera persona, un hombre sospechoso de ser el atacante, fue alcanzado por disparos de policías y también se cree que ha fallecido”, añadió la misma fuente, precisando que aún no puede confirmar su muerte porque el hombre podría llevar “objetos sospechosos” consigo.
Las “numerosas personas” presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.