Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país

Por medio de un comunicado publicado este jueves 22 de enero, el gobierno de Ecuador informó que su Sistema Nacional Interconectado (SNI) ha alcanzado una operatividad que le permite cubrir la demanda eléctrica del país de forma independiente, tras la suspensión de venta de energía por parte de Colombia.
Según el último reporte oficial del Ministerio de Ambiente y Energía, la infraestructura actual posee la capacidad necesaria para sostener el consumo nacional de manera autónoma, un escenario que se mantiene incluso frente a la “indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia”.