Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

EE. UU. condenó al piloto cubano Luis Raúl González-Pardo por el derribo de avionetas en 1996

La condena no solo castiga un fraude migratorio, sino que también abrió la puerta a un juicio inédito por asesinato que apunta, por primera vez en la historia, directamente al expresidente Raúl Castro.

  Un tribunal federal de Florida dictó este jueves una condena de siete meses de prisión por fraude migratorio contra el expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo. FOTO: AFP y @TheJusticeDept
  La condena fue a siete meses de prisión para el expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo. FOTO: @TheJusticeDept
  Tras ser condenado por fraude migratorio, el exmilitar enfrenta ahora cargos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. FOTO: @TheJusticeDept
  EE. UU. imputó a Raúl Castro con cargos de asesinato y conspiración para matar en derribo de avionetas en 1996. FOTO: @TheJusticeDept y Xinhua
Agencia AFP
hace 5 horas
La justicia estadounidense condenó este jueves 28 de mayo a siete meses de prisión por fraude migratorio a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, piloto retirado del ejército cubano, vinculado al derribo de avionetas de una oenegé en 1996 por el que acaba de ser imputado el expresidente Raúl Castro.

Un tribunal federal de Jacksonville (Florida) sentenció al exmilitar cubano por mentir cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos en abril de 2025, meses después de su llegada al país norteamericano bajo un parole humanitario, informaron medios locales.

La condena fue a siete meses de prisión para el expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo. FOTO: @TheJusticeDept
González-Pardo, de 65 años, afirmó entonces que no había recibido ningún entrenamiento militar ni servido en el ejército, a pesar de haber estado en la Fuerza Aérea Cubana de 1980 a 2009, según la acusación.

Este expiloto, que lleva más de seis meses en la cárcel, deberá cumplir otros 10 días por esta condena, aunque ahora afronta una acusación mucho más grave en un tribunal federal de Florida.

El pasado 20 de mayo, la Fiscalía estadounidense acusó a González-Pardo de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses por su implicación en el operativo cubano que derribó dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 y mató a sus cuatro tripulantes.

Tras ser condenado por fraude migratorio, el exmilitar enfrenta ahora cargos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. FOTO: @TheJusticeDept
Junto a él, fueron inculpados Raúl Castro, exdirigente del gobierno comunista cubano, así como otros tres pilotos de la operación y un oficial de inteligencia.

Los cargos contra Castro, de 94 años, suponen otra vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla, sometida a un embargo estadounidense desde 1962 agravado en enero pasado.

Es la primera vez que la justicia estadounidense imputa a un alto cargo del gobierno de Cuba, en este caso, el hermano de Fidel Castro, el histórico líder de la revolución de 1959.

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG persiguieron y derribaron a dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, que se proponían ayudar a balseros a llegar a Florida desde la isla.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.

La Habana sostiene que los aviones estaban dentro del espacio aéreo cubano y acusa a Basulto de haber pertenecido a la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, y haber participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

EE. UU. imputó a Raúl Castro con cargos de asesinato y conspiración para matar en derribo de avionetas en 1996. FOTO: @TheJusticeDept y Xinhua
La Fiscalía estadounidense asegura que González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguieron a esa tercera avioneta.

Raúl Castro, ministro de Defensa cubano en aquel momento, autorizó el uso de la fuerza letal contra Hermanos al Rescate, según la acusación. Ahora se enfrenta a cargos de conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves.

