EE. UU. condenó al piloto cubano Luis Raúl González-Pardo por el derribo de avionetas en 1996

La justicia estadounidense condenó este jueves 28 de mayo a siete meses de prisión por fraude migratorio a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, piloto retirado del ejército cubano, vinculado al derribo de avionetas de una oenegé en 1996 por el que acaba de ser imputado el expresidente Raúl Castro.
Un tribunal federal de Jacksonville (Florida) sentenció al exmilitar cubano por mentir cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos en abril de 2025, meses después de su llegada al país norteamericano bajo un parole humanitario, informaron medios locales.