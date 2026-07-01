EE. UU. felicita a Keiko Fujimori y plantea reforzar la cooperación en seguridad, comercio e inversión con Perú

El Gobierno de Estados Unidos felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y manifestó su intención de fortalecer la cooperación bilateral con la futura administración.
El pronunciamiento fue realizado por el Departamento de Estado, luego de que concluyera el escrutinio oficial de los comicios, y contempla el impulso de acciones conjuntas en materia de seguridad regional, inversión y comercio entre ambos países.