EE. UU. felicita a Keiko Fujimori y plantea reforzar la cooperación en seguridad, comercio e inversión con Perú

El Gobierno de Estados Unidos felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y manifestó su intención de fortalecer la cooperación bilateral con la futura administración. El pronunciamiento fue realizado por el Departamento de Estado, luego de que concluyera el escrutinio oficial de los comicios, y contempla el impulso de acciones conjuntas en materia de seguridad regional, inversión y comercio entre ambos países.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, trasladó el mensaje de la Administración del presidente Donald Trump sobre la relación con el próximo gobierno peruano. “La Administración Trump espera profundizar la colaboración con el gobierno de Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”, señaló el documento. Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó: “Estados Unidos felicita a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria electoral”, y expresó el interés de Washington en “profundizar” la “larga colaboración” entre ambos países. Asimismo, sostuvo que el objetivo es construir un futuro “más seguro, más sólido y más próspero” para “ambas naciones”.

La ONPE confirmó el triunfo con el 100 % de las actas y una diferencia de 49.641 votos. FOTO: Xinhua

Resultados oficiales del balotaje y panorama político

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el lunes el resultado definitivo del proceso electoral, con el 100 % de las actas contabilizadas. De acuerdo con el organismo, Keiko Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que el candidato Roberto Sánchez alcanzó el 49,865 %, con 9.173.755 votos. La diferencia final fue de 49.641 votos, lo que confirmó la elección de Fujimori para el periodo presidencial 2026-2031. Tras conocerse los resultados, la presidenta electa afirmó que asume el resultado con gran responsabilidad porque estará al frente de un país «dividido». Fujimori, de 51 años, alcanzó la Presidencia en su cuarta candidatura, después de haber sido derrotada en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021. Su elección marca el regreso del fujimorismo al poder más de dos décadas después del gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Además, Perú ha registrado ocho presidentes desde 2016. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, también felicitó a la presidenta electa y afirmó, como representante del presidente Donald Trump, que Washington “espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto” entre ambos países. “Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, agregó a través de un mensaje publicado en redes sociales.