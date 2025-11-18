EE. UU. deja libres de arancel el 72% de las exportaciones de Colombia y abre una ventana histórica para crecer en ese mercado

La reciente orden ejecutiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un giro de 180 grados en las condiciones de acceso para los productos colombianos. Es decir, cambió el mapa comercial para Colombia.
Por eso, la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, analizó la situación y presentó un panorama optimista al concluir que la proporción de la canasta exportadora completamente exenta del arancel recíproco del 10% saltó del 51% al 72%, un alivio que refuerza la competitividad del país en su principal destino de exportaciones.
El decreto estadounidense amplió la lista de productos exentos bajo el criterio de bienes que ese país no produce o produce insuficientemente, y ajustó tratamientos especiales asociados a acuerdos de comercio y seguridad.
Eso se traduce en un aumento de 21 puntos porcentuales en la porción protegida de la canasta exportadora colombiana.
Además, el análisis técnico de AmCham Colombia concluye que el 94% de la canasta tiene oportunidades medias o altas de crecimiento en Estados Unidos.
El estudio abarcó 19 grandes sectores que representan el 96% de las ventas nacionales hacia ese mercado y permite identificar dónde están las verdaderas ventanas para aumentar participación, diversificar exportaciones y profundizar relaciones comerciales.
Puede leer más: “Hay tarea pendiente”: exención de aranceles para productos colombianos en EE.UU apenas abarca el 13% del agro