Corte Suprema de EE. UU. estudiará ley que prohíbe las armas a consumidores de drogas

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes estudiar la constitucionalidad de una ley que prohíbe poseer armas a los consumidores habituales de drogas ilegales, un tema delicado para la sociedad estadounidense.
Le puede interesar: ¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU.
Aunque la administración Trump se erige como defensora de la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, es ella misma la que solicita a los nueve jueces del Tribunal, de mayoría conservadora, que confirmen esta ley, invalidada por un tribunal de apelaciones.