Los detalles ocultos del día D: esto fue lo que pasó en Normandía

Por Juan Manuel Flórez Arias

Por kilómetros, como una marca complementaria a la dejada por la marea alta, se extendía una línea delgada de cuerpos por la playa de Normandía. Habían muerto allí 11 días antes, el 6 de junio de 1944, algunos un par de segundos después de desembarcar o mientras luchaban contra el agua para llegar hasta la playa y cumplir con su misión: abrir el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial para los aliados.

Además de cadáveres, lo que más había en la costa eran cigarrillos –una cajetilla para cada hombre entregada minutos antes de iniciar la operación– y papel. Decenas de miles de sobres y hojas en blanco. “Los chicos tenían la intención de escribir mucho en Francia”, apuntó poco después de su recorrido por la playa el periodista estadounidense Ernie Pyle.

En efecto, cuando no estaban haciendo retroceder a los alemanes, los soldados sobrevivientes dedicaban las jornadas posteriores a la victoria a hacer lo mismo que el reportero: a contar. Quizá intuían que las palabras que se pusieran en papel en ese momento no iban dirigidas solo a familiares o amigos, ni siquiera a los millones de lectores que esperaban las historias de Pyle al otro lado del Atlántico. Durante esos días, todos en Normandía, incluso los que no llegaban a registrar una línea sobre el papel, escribían para la historia.