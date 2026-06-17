Aún no comienzan las elecciones en Brasil y Lula ya le pidió a Trump que no se entrometa

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil” del 4 de octubre, en las que buscará la reelección.

Trump es aliado del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, cuyo hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se perfila como uno de los principales rivales de Lula en esta contienda presidencial.

Precisamente, el mandatario estadounidense le envió recientemente un “guiño” al bolsonarismo al designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC). La medida generó un fuerte malestar en Lula, quien reaccionó afirmando que “¡no somos un país de pacotilla!”.

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El mandatario estadounidense “tiene derecho a tener sus preferencias electorales” pero “las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”, dijo este miércoles Lula en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.