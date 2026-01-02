En video: Iba a operarse un quiste y resultó fue en embarazo

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El temblor se sintió en varias regiones y activó la alerta sísmica en el país. Algunos videos publicados en las redes sociales son la muestra del terror.
Aunque Atlético Nacional ya alcanzó un acuerdo con el club paulista, el delantero colombiano ha reclamado una deuda por parte del Santos que podría llegar a instancias Fifa.
A dos de las víctimas las dejaron en envolturas, a uno lo mataron a machete en una riña y los dos restantes murieron en hecho que quedaron por establecer.
El mercado de motocicletas en Colombia creció 34,9 % en 2025, impulsado por marcas de bajo y mediano cilindraje y un fuerte repunte en diciembre, según cifras de la ANDI y Fenalco.
Deportistas de 30 disciplinas se reúnen en Medellín para disputar los juegos del Festival organizado por la Corporación Los Paisitas.