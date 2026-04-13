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Eric Swalwell abandona carrera por gobernación de California tras acusaciones sexuales

Las acusaciones provocaron una rápida desbandada de apoyos y dejaron fuera de la contienda a uno de los aspirantes más fuertes, sacudiendo la carrera electoral en California.

  • Eric Swalwell anunció su retiro de la contienda por la gobernación de California tras el surgimiento de denuncias que debilitaron su campaña en pocos días. FOTO: redes sociales.
    Eric Swalwell anunció su retiro de la contienda por la gobernación de California tras el surgimiento de denuncias que debilitaron su campaña en pocos días. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
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hace 5 horas
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El congresista estadounidense Eric Swalwell anunció que se retira de la contienda por la gobernación de California, luego de que salieran a la luz acusaciones de conducta sexual inapropiada que desataron una crisis inmediata en su campaña.

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“Suspenderé mi campaña para gobernador”, escribió en la red social X, donde también ofreció disculpas a su entorno cercano. “Lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en mi pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, agregó.

El retiro se produce apenas días después de que medios estadounidenses publicaran testimonios de mujeres que lo acusan de comportamiento inapropiado, lo que provocó un efecto dominó dentro de su equipo político.

Aliados clave, como el representante Jimmy Gomez —quien se desempeñaba como jefe de campaña—, así como los senadores Ruben Gallego y Adam Schiff, retiraron su respaldo casi de inmediato. Incluso un grupo independiente que financiaba su candidatura anunció que dejaría de apoyarlo.

Hasta antes del escándalo, Swalwell era considerado uno de los aspirantes más fuertes en una contienda abierta y de alto perfil de cara a las elecciones primarias del 2 de junio.

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Su salida introduce mayor incertidumbre en la carrera por la gobernación de California, donde ahora destacan figuras como el empresario Tom Steyer, la excongresista Katie Porter, el exsecretario de Salud Xavier Becerra y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa.

En el campo republicano, figuran el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y el exconductor de televisión Steve Hilton, quien cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump.

Por ahora, no está claro si Swalwell continuará en su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos hasta el final de su mandato en enero próximo.

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