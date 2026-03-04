Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

El Estrecho de Ormuz, la arteria por donde fluye buena parte del crudo mundial, está prácticamente paralizado.
La firma de análisis Kpler informó que el tráfico de petroleros que cruzan este paso estratégico cayó 90% en apenas una semana, en medio de la campaña de represalias de Irán en el Golfo.
“A diferencia de otros tipos de buques, cuyos movimientos han cesado en gran medida, algunos petroleros siguen cruzando el estrecho de este a oeste, en parte con el transpondedor apagado”, explicó Matt Wright, analista de Kpler.
Es decir, incluso los pocos que se arriesgan a pasar lo hacen intentando “desaparecer” de los radares.
