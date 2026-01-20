Expreso político francés denuncia torturas en cárcel venezolana: “Llegué a un lugar con baños desbordados de heces”

En medio del proceso de excarcelamientos de presos políticos en Venezuela, se van conociendo diferentes relatos de personas que estuvieron en cautiverio durante la dictadura. Uno de ellos es Camilo Pierre Castro, quien narró las condiciones de su reclusión y las prácticas de tortura física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su detención arbitraria en el país. El ex preso político relató que su primera noche de detención transcurrió en un lugar clandestino, cuya ubicación nunca le fue informada y que, por las características, cree que estaba en Maracaibo, estado Zulia. Según su testimonio, fue conducido a un sótano con múltiples puertas y salas hasta llegar a un espacio en condiciones extremas de insalubridad. “Llegué a un lugar donde había tres baños desbordando de heces, seguramente de semanas o meses acumulados, con cientos de cucarachas y unas cuantas ratas”, relató.

Allí, añadió, le dijeron que ese sería el sitio donde debía asearse y lo encerraron en una celda con barrotes. También aseguró que en ese lugar pudo identificar elementos que evidenciaban prácticas sistemáticas de tortura. “Pude ver una mesa con diferentes materiales, herramientas de tortura, muchas manchas en el piso y en los muros”, afirmó. Incluso, señaló que en las paredes había marcas que indicaban que otras personas habían permanecido allí durante largos periodos de tiempo. “En los muros, por las rayitas y las cuentas, al menos dos personas habían vivido ahí ocho meses”, sostuvo. Sobre esa primera noche, la describió como una experiencia extrema. “Fue terrible, no se respiraba bien, había mucha humedad, mucho calor y el olor de las heces. Las cucarachas caminaban sobre mi cuerpo”, dijo.