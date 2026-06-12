EE. UU. utiliza por primera vez un dron marítimo para rescatar a tripulantes de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó que empleó un dron marítimo para rescatar a dos militares que viajaban en un helicóptero Apache que se estrelló a principios de esta semana frente a las costas de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.
Según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), los soldados fueron localizados y recuperados durante la madrugada del martes, permanecen en condición estable y fueron trasladados a un lugar seguro tras una operación que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, constituye el primer caso conocido de uso de una embarcación no tripulada en una misión de rescate de personas.
El presidente Donald Trump afirmó que la aeronave fue derribada por Irán en una zona donde la navegación se ha visto afectada por el conflicto en curso.
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Centcom señaló que los dos tripulantes “fueron rescatados de forma segura en un plazo aproximado de dos horas y se encuentran en condición estable”. La recuperación se produjo alrededor de las 03:30 de la madrugada, hora local. Tras ser recogidos en el mar, los militares fueron trasladados a otro punto de la zona y, posteriormente, evacuados por vía aérea.