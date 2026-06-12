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EE. UU. utiliza por primera vez un dron marítimo para rescatar a tripulantes de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz

La operación se realizó frente a las costas de Omán tras el accidente de una aeronave militar estadounidense; los dos soldados fueron recuperados con una embarcación no tripulada y trasladados posteriormente por helicóptero.

  • La operación ocurrió frente a Omán tras la caída de un helicóptero Apache estadounidense. FOTO: Cortesía Saronic.
    La operación ocurrió frente a Omán tras la caída de un helicóptero Apache estadounidense. FOTO: Cortesía Saronic.
  • Los dos tripulantes fueron recuperados en unas dos horas y reportados en condición estable. FOTO: Cortesía Saronic.
    Los dos tripulantes fueron recuperados en unas dos horas y reportados en condición estable. FOTO: Cortesía Saronic.
  • El rescate se realizó con un dron Corsair, una embarcación autónoma operada por la Marina. FOTO: Cortesía Saronic.
    El rescate se realizó con un dron Corsair, una embarcación autónoma operada por la Marina. FOTO: Cortesía Saronic.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Estados Unidos confirmó que empleó un dron marítimo para rescatar a dos militares que viajaban en un helicóptero Apache que se estrelló a principios de esta semana frente a las costas de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

Según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), los soldados fueron localizados y recuperados durante la madrugada del martes, permanecen en condición estable y fueron trasladados a un lugar seguro tras una operación que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, constituye el primer caso conocido de uso de una embarcación no tripulada en una misión de rescate de personas.

El presidente Donald Trump afirmó que la aeronave fue derribada por Irán en una zona donde la navegación se ha visto afectada por el conflicto en curso.

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Centcom señaló que los dos tripulantes “fueron rescatados de forma segura en un plazo aproximado de dos horas y se encuentran en condición estable”. La recuperación se produjo alrededor de las 03:30 de la madrugada, hora local. Tras ser recogidos en el mar, los militares fueron trasladados a otro punto de la zona y, posteriormente, evacuados por vía aérea.

Los dos tripulantes fueron recuperados en unas dos horas y reportados en condición estable. FOTO: Cortesía Saronic.
Los dos tripulantes fueron recuperados en unas dos horas y reportados en condición estable. FOTO: Cortesía Saronic.

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El Corsair: características del dron utilizado en la operación

Para la misión se utilizó un dron marítimo modelo Corsair, una embarcación autónoma fabricada por una empresa de drones navales con sede en Texas. Según las especificaciones del fabricante, el sistema tiene una longitud de 7,3 metros, puede transportar aproximadamente 450 kilogramos de carga y alcanzar velocidades superiores a los 35 nudos, equivalentes a cerca de 65 kilómetros por hora.

Bryan Clark, experto en drones navales del Hudson Institute, explicó a BBC Verify: “El Corsair tiene aproximadamente el tamaño de un barco pesquero con cubierta plana. Está diseñado para transportar carga y probablemente tenga capacidad para albergar a entre tres y cuatro personas”.

Según el especialista, la embarcación está equipada con una cámara de 360 grados, un sistema de radar para navegación de largo alcance y un sensor electrónico de radio capaz de captar comunicaciones con fines de inteligencia.

Por su parte, la doctora Stacie Pettyjohn, del Center for a New American Security, indicó: “Esta embarcación Corsair lleva ya unos años en servicio. La Marina de EE. UU. cuenta con unas 50 unidades”.

La experta añadió que, “por lo general, se utilizan para la detección de minas o tareas de vigilancia, pero la Marina sigue experimentando con esta flota en el estrecho para evaluar sus capacidades”.

El sistema es operado por la Fuerza de Tarea 59 (Task Force 59), una unidad de la Marina estadounidense especializada en sistemas no tripulados creada en 2021. Su despliegue en Oriente Medio comenzó en marzo como parte de la estrategia del Pentágono para ampliar el uso de plataformas autónomas. Además, la Marina adjudicó recientemente al fabricante del Corsair un contrato de producción por US$392 millones.

El rescate se realizó con un dron Corsair, una embarcación autónoma operada por la Marina. FOTO: Cortesía Saronic.
El rescate se realizó con un dron Corsair, una embarcación autónoma operada por la Marina. FOTO: Cortesía Saronic.

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Cómo se desarrolló el rescate en el mar

Aunque el Corsair puede navegar de forma autónoma, especialistas consultados por BBC Verify consideran que durante la operación fue controlado de manera remota para garantizar precisión en la localización de los militares.

Clark señaló: “En esta misión, lo más probable es que fuera controlado a distancia por una persona mediante un mando tipo joystick, para asegurarse de llegar a la ubicación exacta de la tripulación”.

También explicó: “Se lo habría dirigido hacia la posición conocida de los náufragos, quienes simplemente habrían subido a bordo, tal como lo harían para embarcar en un bote en alta mar”.

El capitán Tim Hawkins, portavoz de Centcom, indicó que el empleo del Corsair respondió a criterios de “factores de proximidad y capacidad”. Según Pettyjohn, la decisión permitió evitar la exposición de tripulaciones humanas en una zona de riesgo.

”Se utilizó el dron no tripulado en lugar de enviar un barco o un helicóptero, en los que las personas habrían estado expuestas a recibir disparos”, explicó la especialista.

Asimismo, puntualizó que, “aunque el rescate no es una misión principal de esta embarcación, resultó claramente útil para operaciones arriesgadas y peligrosas como esta”.

Tras completar la recuperación de los militares en el agua, el procedimiento continuó con su evacuación aérea. Hawkins precisó: “Posteriormente, fueron izados hasta un helicóptero para continuar su traslado”.

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