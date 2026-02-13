¿Por qué Estados Unidos devolvió flores colombianas que regaló el embajador García-Peña?

Lo que empezó siendo un detalle de parte de la diplomacia colombiana a los congresistas de Estados Unidos con motivo del San Valentín, terminó siendo un grave error y el regalo siendo rechazado. Lea aquí: Plaga tiene azotados los cultivos de hortensias en La Unión, Antioquia: 350 productores están en riesgo Y es que la Embajada de Colombia en Washington aprovechó estos días previos a la celebración del amor en Estados Unidos para obsequiarle arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso, ubicadas en el Capitolio, como “una expresión viva de una relación que conecta” a los dos países, algo que se venía haciendo desde hace cuatro años.

El gesto era significativo, dadas las diferencias que venían teniendo los mandatarios de ambos países (Donald Trump y Gustavo Petro), que sumieron a la relación binacional en uno de sus puntos más bajos, pero que, tras la reunión del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, tuvo un resurgimiento. El embajador Daniel García-Peña, en colaboración con Asocolflores, envió los ramos a cada una de las oficinas; sin embargo, al embajador y a quienes llevaron a cabo la entrega se les pasó algo por alto: los permisos para entregar este tipo de detalles en uno de los escenarios de la democracia estadounidense.

Al conocerse la entrega de las flores, desde Capitol Hill se envió una comunicación a las oficinas de los congresistas recordando que, recibir regalos como estos está prohibido en el recinto y, además, dio disposiciones para desechar los mismos. Siga leyendo: La confusión en EE. UU. por cierre del espacio aéreo en Texas: ¿fue un cártel, el Pentágono, o un globo de fiesta? En el mensaje, enviado por correo electrónico desde el Centro de Operaciones del Senado, reiteraron que “hubo entregas no solicitadas de flores a las oficinas del Senado”, y que en caso de haberlas recibido de forma “inesperada”, “se le recomienda llamar al Centro de Mando de la Policía del Capitolio al 202-224-0908 para coordinar la recogida y eliminación de las flores”.

Esta reacción institucional generó fuertes críticas sobre el embajador y el equipo que llevó a cabo la actividad por el evidente desconocimiento de las normas de sedes de gobierno como el Capitolio estadounidense y de los protocolos diplomáticos para tener dichas acciones, pese a que, como se mencionó antes, esta actividad ya se había adelantado los últimos cuatro años.

La respuesta de la embajada colombiana

La controversia generó que la embajada colombiana reaccionara ante lo sucedido y se defendiera ante el aparente desconocimiento de las normas del Capitolio para la entrega de regalos. La representación diplomática informó inicialmente en un comunicado fechado este jueves, 12 de febrero, que en la Cámara “todas las entregas se desarrollaron conforme a lo previsto”, mientras que en el Senado “más del 90 % de las oficinas recibieron los arreglos sin novedad”. Bajo ese panorama, la embajada explicó que “según las normas del Senado, se autoriza la entrega de obsequios de valor intrínseco, incluidos arreglos florales”, por lo que, indicaron, “los entregados por esta embajada se ajustan plenamente a dichas disposiciones”.