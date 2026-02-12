La confusión en EE. UU. por cierre del espacio aéreo en Texas: ¿fue un cártel, el Pentágono, o un globo de fiesta?

El gobierno de Donald Trump aseguró que la incursión por la frontera de un dron de un cártel mexicano obligó al cierre temporal de un aeropuerto en Texas, pero legisladores y reportes de prensa sugirieron que la razón fue el uso inadvertido de un láser antidrones por parte del Pentágono.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó el martes en la noche que el espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, en la frontera sur de Estados Unidos con México, se cerraba por 10 días, por “razones de seguridad”, pero levantó la restricción solo horas después del anuncio.
El regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”, declaró en X el secretario de Transportes, Sean Duffy.