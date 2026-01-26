Francia busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de este año

Los diputados franceses deben decidir este lunes 26 de enero si prohíben las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso.
Le puede interesar: Ni las heladas temperaturas los retirados: millas de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump
La legislación, que incluye además la prohibición del uso de los celulares en los liceos, llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, una primicia mundial.
“Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo publicado el pasado sábado.