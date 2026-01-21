Fuerzas Militares de EE. UU. incautaron otro buque petrolero en las costas de Venezuela: van siete hasta ahora

Estados Unidos anunció recientemente que sus fuerzas militares capturaron otro buque petrolero en el mar Caribe, el séptimo que se incautan desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para evitar que embarcaciones salgan desde o vayan a Venezuela por crudo.
El barco, identificado como “Motor Vessel Sagitta”, estaba “operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados” y fue capturado el martes por la mañana “sin incidentes”, informó el Comando Sur del ejército estadounidense en X.