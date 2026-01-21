x

Fuerzas Militares de EE. UU. incautaron otro buque petrolero en las costas de Venezuela: van siete hasta ahora

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la embarcación incautada de nombre “Sagitta” estaba operando ilegalmente en medio de las restricciones impuestas por Washington en toda el área del Caribe.

  El Comando Sur de EE. UU. confirmó la incautación de otro petrolero en el Caribe, como parte de la campaña de presión del Gobierno de Trump para supervisar la industria del crudo en Venezuela.
    El Comando Sur de EE. UU. confirmó la incautación de otro petrolero en el Caribe, como parte de la campaña de presión del Gobierno de Trump para supervisar la industria del crudo en Venezuela. FOTO: Captura video de redes sociales @Southcom
  Este es el séptimo buque petrolero ilegal que incautan las fuerzas de Estados Unidos.
    Este es el séptimo buque petrolero ilegal que incautan las fuerzas de Estados Unidos. FOTO: Captura video de redes sociales @Southcom
  La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y uno de los buques petroleros incautados.
    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y uno de los buques petroleros incautados. FOTO: AFP y redes sociales @Southcom
Agencia AFP
hace 3 horas
Estados Unidos anunció recientemente que sus fuerzas militares capturaron otro buque petrolero en el mar Caribe, el séptimo que se incautan desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para evitar que embarcaciones salgan desde o vayan a Venezuela por crudo.

Le puede interesar: “Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro

El barco, identificado como “Motor Vessel Sagitta”, estaba “operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump a buques sancionados” y fue capturado el martes por la mañana “sin incidentes”, informó el Comando Sur del ejército estadounidense en X.

“El único petróleo que salga de Venezuela” será aquel que “esté coordinado de manera adecuada y legal”, agregó en el mensaje, publicado este martes 21 de enero junto a un video que muestra un barco en el mar.

De los siete barcos capturados desde que Trump anunció el bloqueo en diciembre, un buque ruso fue aprehendido en el Ártico Norte a inicios del año después de que tropas estadounidenses lo persiguieran desde el mar frente a las costas de Venezuela.

Washington desplegó una flotilla naval en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico y lanzó un poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Este es el séptimo buque petrolero ilegal que incautan las fuerzas de Estados Unidos. FOTO: Captura video de redes sociales @Southcom
Este es el séptimo buque petrolero ilegal que incautan las fuerzas de Estados Unidos. FOTO: Captura video de redes sociales @Southcom

Trump insiste en que Washington controlará el petróleo de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro y se jacta de que ya decomisó y vendió parte del crudo.

Las autoridades interinas de Venezuela rechazan esa versión y sostienen que continúan controlando la industria petrolera, a la vez que la estatal de petróleos PDVSA negocia con Estados Unidos sobre la venta de crudo.

Desde Venezuela ya reportaron primer giro de USD 300 millones por venta de crudo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV este martes 21 de enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y uno de los buques petroleros incautados. FOTO: AFP y redes sociales @Southcom
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y uno de los buques petroleros incautados. FOTO: AFP y redes sociales @Southcom

Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

También le puede interesar: Expreso político francés denuncia torturas en cárcel venezolana: “Llegué a un lugar con baños desbordados de heces”

Utilidad para la vida