x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza

El ejército israelí cerró la principal ruta de evacuación en Ciudad de Gaza y advirtió que lanzará una ofensiva con “fuerza sin precedentes”, mientras cientos de miles de palestinos huyen hacia el sur en medio de la crisis humanitaria.

  • Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza
  • Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza
  • Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

El ejército israelí advirtió este viernes que desplegará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur.La advertencia se produjo tras el cierre de la carretera Salah al Din, una ruta provisional de evacuación abierta apenas 48 horas antes.

El portavoz militar Avichay Adraee, en un mensaje en árabe publicado en la red X, confirmó que desde este momento la vía queda cerrada al tráfico en dirección sur y que la única alternativa de desplazamiento es la calle Al-Rashid.. “Aprovechen esta oportunidad y únanse a los cientos de millas de residentes que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria”, preguntó el vocero.

Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza

Le puede interesar: Comisión Europea propone más impuestos a Israel y sancionar a ministros tras violaciones al DIH en Gaza

La ofensiva terrestre y aérea sobre la principal ciudad del enclave comenzó el martes con el objetivo declarado de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel que desencadenó la guerra.Desde entonces, extensas filas de palestinos han huido hacia el sur, muchos de ellos a pie o en carretas tiradas por burros.

El conflicto ha dejado una catástrofe humanitaria en la franja, gobernada por Hamás desde 2007. Según el Ministerio de Salud del territorio, al menos 65.141 palestinos han muerto, en su mayoría civiles, a causa de la campaña israelí, mientras que el ataque inicial de Hamás dejó 1.219 muertos en Israel. La ONU, en un informe divulgado esta semana, acusó a Israel de cometer un “genocidio”, señalamiento rechazado por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que lo calificó de “sesgado y mentiroso".

Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza

Conozca: Consejo de Seguridad de la ONU sesionará de emergencia por ataque de Israel a Qatar

En paralelo el ejército israelí calcula que cerca de 480.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza desde finales de agosto, cuando comenzó a intensificarse la ofensiva en esa localidad, que hasta entonces albergaba a cerca de un millón de habitantes. "Nuestra vida se convirtió en una sucesión de explosiones y peligros. Lo hemos perdido todo", relató a la AFP Sami Baroud, desplazado de 35 años.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida