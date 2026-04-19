¡Devastador! Hombre asesinó a tiros a ocho niños en Luisiana, Estados Unidos

En lo que, según las autoridades norteamericanas, pudo haber sido un incidente de violencia doméstica, ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora de este domingo 19 de abril en diferentes viviendas del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las seis de la mañana en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive.

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De acuerdo con la Policía de ese país, el autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística.

El agente de policía Chris Bordelon dijo en conferencia de prensa que la escena del crimen es “bastante extensa” y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por los investigadores. Bordelon preciso que las edades de las víctimas oscilaban entre 1 y 14 años, y además, que algunos de los niños, al parecer, eran descendientes del presunto responsable.

Otras dos personas resultaron heridas por disparos, sin embargo, su estado de salud sigue siendo reservado. Ningún policía resultó herido.

La policía informó que se darían a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se proceda con la notificación a los familiares más cercanos.

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Uno de los dos senadores de Luisiana en el Congreso estadounidense, el republicano Bill Cassidy, calificó el incidente como un episodio de “violencia atroz” y deseó una pronta recuperación a los sobrevivientes. Entre tanto, el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse “con el corazón destrozado”.

Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.