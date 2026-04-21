Un año sin el Papa Francisco: el “cura DJ” mezcló electrónica y “Hagan lío” en homenaje en Argentina ante 120.000 personas

Este 21 de abril se cumplió un año de la muerte del Papa Francisco, ocurrida en Roma a los 88 años tras casi 13 años de pontificado. El Vaticano lo recordó con un video titulado “Todos, todos, todos”, como solía repetir el Papa argentino, y mensajes oficiales desde Roma, en Argentina, también recibió un homenaje de misa, concierto y archivo sonoro de Francisco en el corazón de Buenos Aires.
La ciudad natal del pontífice se llenó de gente alrededor de la Plaza de Mayo, frente a la catedral donde Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo antes de convertirse en Papa. La celebración multitudinaria fue impulsada por la Fundación Miserando y encabezada por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “cura DJ” que se presentó ante más de un millón de jóvenes en la JMJ 2023 en Portugal y luego llevó su propuesta a España, México, Brasil y Chile.
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