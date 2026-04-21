Identifican al autor del tiroteo en Teotihuacán: cuatro colombianos entre los heridos

Las autoridades de México identificaron como Julio César Jasso Ramírez al presunto responsable del tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho que dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el atacante habría abierto fuego desde la Pirámide de la Luna, donde se encontraban decenas de visitantes. Inicialmente se informó que el hombre se quitó la vida tras el ataque, aunque posteriormente las autoridades indicaron que la causa de su muerte sigue bajo investigación. En el lugar, agentes de la Guardia Nacional y la policía estatal aseguraron un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca, mientras equipos forenses iniciaron las labores de investigación.

¿Qué se sabe de los colombianos que se encontraban en Teotihuacán durante el tiroteo?

Entre los heridos hay ciudadanos de varias nacionalidades: seis estadounidenses, dos brasileños, un ruso, un canadiense y cuatro colombianos, cuya cifra ha generado versiones encontradas entre autoridades mexicanas y diplomáticos. Lea aquí: Son cuatro los colombianos heridos, dos en estado grave, tras balacera en Teotihuacán, México El embajador de Colombia en México, Fernando García, confirmó que cuatro connacionales resultaron afectados: Paula González (38 años), Dana Castro Calderón (37), el menor Jerónimo González Castro (6) y Luisa Fernanda Puente Alzate (22).

Según el diplomático, dos de ellos —Dana Castro Calderón y el niño Jerónimo— requirieron atención médica urgente y fueron trasladados en helicóptero a un hospital con mayor capacidad. El menor recibió impactos de bala que comprometieron sus extremidades inferiores. Sin embargo, un comunicado oficial del Gobierno mexicano señaló que eran tres los colombianos lesionados, aunque posteriormente se precisó que todos se encuentran fuera de peligro.

El ataque ocurrió hacia el mediodía, cuando el presunto agresor, de 27 años, sostuvo una discusión con otras personas antes de disparar en repetidas ocasiones. Testigos relataron escenas de pánico entre los turistas, que intentaban descender de la estructura mientras se escuchaban múltiples detonaciones. Videos difundidos en redes sociales —cuya autenticidad no ha sido verificada por las autoridades— muestran a un hombre armado caminando por la pirámide mientras varias personas permanecen tendidas en el suelo. Reportes de medios locales indican que el atacante vestía ropa oscura y portaba mensajes alusivos a la autodestrucción, además de imágenes que harían referencia a episodios de violencia masiva ocurridos en otros países.